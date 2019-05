Stačí bod a hotovo. Slavia může být mistrem, jasněji bude i o baráži

Definitivní rozuzlení fotbalové ligy je blízko. Předposlední kolo nadstavby se odehraje ve dvou dnech: sobota patří duelům ve skupině o záchranu, neděle bitvám elitní šestky o titul.



Setrvání v nejvyšší soutěži má jisté Slovácko a přidat se k němu může Opava, či Příbram.

Slezanům dá jistotu vítězství ve vzájemném utkání, případně remíza, pokud Bohemians prohrají v Karviné. Neúspěch klokanů a výhra nad Opavou by zase znamenala záchranu pro Příbram.

O den později může titul oslavit Slavia.

Baník Ostrava - Slavia Praha neděle 15.00, sudí Hrubeš, skupina o titul Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer - Kuzmanovič, O. Šašinka. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Stoch, Traoré, Olayinka - Škoda.

Slavia ve středu doma otočila duel s Jabloncem na 2:1 a dvě kola před koncem nadstavby vede tabulku o pět bodů před obhájcem trofeje Plzní. Červenobílí jsou krok od pátého ligového titulu v samostatné historii, dosud triumfovali v letech 1996, 2008, 2009 a 2017.

Videorozhodčí delegace na 4. kolo nadstavby o titul Baník - Slavia

VAR: Miroslav Zelinka

AVAR: David Hock Liberec - Plzeň

VAR: Jiří Adam

AVAR: Lucie Ratajová Sparta - Jablonec

VAR: Pavel Královec

AVAR: Ivo Nádvorník

Slávisté jsou jasně nejlepším venkovním týmem ligy – na stadionech soupeřů získali 35 bodů z celkových 79.

Poslední utkání v Ostravě ale v září navzdory dlouhé přesilovce po vyloučení Milana Baroše po ošklivém faulu na Tomáše Součka prohráli 1:2.

Baníku se nicméně v posledních týdnech nedaří a už čtyřikrát za sebou prohrál bez vstřeleného gólu, takže se propadl na šesté místo. O páté, které může znamenat kvalifikační utkání o Evropskou ligu, hraje na dálku s Libercem.

„Uděláme absolutní maximum, abychom na Baníku vyhráli, to by nám dalo jistotu. Věřím, že to tam dotáhneme. Ale dokud to nebude matematicky jasné, musíme být maximálně ostražití,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož tým čeká ve středu další zápas s Ostravou ve finále domácího poháru v Olomouci.

„Jdeme do toho s tím, abychom už konečně zase dali nějaký gól, a byli tak blíže k bodovému zisku. Je to specifické, že se Slavií budeme hrát dvakrát po sobě. Ale hráči už jsou natěšení, každý chce hrát proti Slavii, ať je to liga nebo pohár,“ konstatoval ostravský trenér Bohumil Páník.



Slovan Liberec - Viktoria Plzeň neděle 15.00, sudí Franěk, skupina o titul Předpokládané sestavy:

Liberec: Ngyuen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Sýkora, Potočný - Musa. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kayamba, Kovařík - Beauguel.

Plzeň sice minule porazila Spartu 4:0, ale její ztráta na Slavii zůstala pětibodová a naděje na obhajobu titulu jsou už jen minimální.

V Liberci Viktoria v lize neprohrála od září 2007 jedenáctkrát za sebou, domácí Slovan ale touží udržet páté místo, které může znamenat kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu.

„Máme už jistotu druhého místa a předkola Ligy mistrů. Moc nevěříme tomu, že by Slavia z dvou utkání nezískala bod. Takže jsem sám zvědavý, co to s námi udělá,“ podotkl plzeňský kouč Pavel Vrba.



Jeho protivníkovi bude scházet vykartovaný útočník Libor Kozák, autor sedmi ligových branek. „Máme i jiné ofenzivní hráče a věřím, že ho nahradí. Naopak už můžeme počítat s Oscarem a Malinským,“ řekl Miroslav Holeňák, asistent trenéra Liberce.



„Máme velkou motivaci naplno bodovat, abychom si upevnili páté místo, věřím, že to nebude náš poslední zápas doma a že si tady ještě zahrajeme o postup do Evropské ligy,“ dodal.

Sparta Praha - FK Jablonec neděle 15.00, sudí Houdek, skupina o titul Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Chipciu, Radakovič, Costa, Hanousek - Karlsson, Sáček, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Kubista, Sobol - Hübschman - Kratochvíl, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal.

Zápas týmů, kterým o nic nejde.

Sparta bude třetí, Jablonec čtvrtý, to se nezmění.

Domácí si chtějí po nejvyšším debaklu v samostatné ligové historii 0:4 od Plzně spravit chuť.

„Realizační tým si hned po utkání v Plzni sedl a analyzoval ho na videu. Následně jsme to pustili hráčům, vysvětlili chyby. Ze začátku naše hra nebyla špatná, ale pak si Plzeň počkala na naše chyby a dala nám góly z brejků. Musíme se těch chyb proti Jablonci vyvarovat,“ upozorňuje trenér Michal Horňák.



Sparta na vlastním stadionu umí, prohrála jen dva z posledních 27 duelů na Letné. Jablonec tam navíc nevyhrál dvanáctkrát za sebou (od března 2007).

Na jeho lavičku se po vypršení dvouzápasového trestu vrátí kouč Petr Rada. „Jsem rád, že můžu být zpátky. Budu mít pod nohama trávu, což je samozřejmě lepší,“ těší se Rada.

SFC Opava - 1. FK Příbram sobota 17.00, sudí Orel, skupina o záchranu Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Jursa, Zapalač - Smola. Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Kingue, Antwi - Mingazov, Soldát, Rezek, Fantiš - Matoušek - Polidar.

Nejvýraznější zápas skupiny o záchranu, dva nováčkové se utkají o setrvání v nejvyšší soutěži, klid před posledním kolem může mít jen jeden ze sobotních protivníků.

Opava potřebuje tři body, případně jeden, pokud by Bohemians podlehli Karviné. „Musíme podat daleko lepší výkon než na Slovácku. Dělali jsme chyby, které soupeř využil, s takovým pojetím hry bychom neuspěli. Musíme hrát zodpovědněji, pořád máme vše ve svých rukou,“ uvedl kouč Ivan Kopecký.



Příbram, která minule vyprášila klokany 4:1, může v případě jejich ztráty a triumfu v Opavě slavit.

„Musíme udělat další krok a bodovat. Je to fajn, že máme dvě výhry za sebou, ale pokud bychom v Opavě nebodovali a Bohemka vyhrála, tak to ztrácí efekt,“ uvědomuje si příbramský trenér Roman Nádvorník.



MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 sobota 17.00, sudí Marek, skupina o záchranu Předpokládané sestavy:

Karviná: Pastornický - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Smrž - Moravec, Lingr, Budínský, Guba - Wágner. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Vacek, Jindřišek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček.

Patnáctá Karviná musí bezpodmínečně zvítězit a zároveň doufat v porážku Příbrami, aby si zachovala naději na únik z barážových pozic.

„Sice ještě máme teoretickou šanci se vyhnout baráži, ale já nejsem naivka. Pro mě je nejdůležitější tým připravit na baráž,“ řekl karvinský trenér František Straka.



Tři body by se ale hodily i fotbalistům Bohemians, kteří na třetí příčku od konce spadli po minulém domácím fiasku s Příbramí (1:4).

Dukla Praha - 1. FC Slovácko sobota 17.00, sudí Adámková, skupina o záchranu Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Ďurica, Bezpalec, Souček - Douděra, Doumbia, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, Hadaščok, Tetour. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Hološko.

Další duel, který nic nevyřeší – Dukla minule zpečetila vlastní sestup prohrou 0:3 v Karviné, zato Slovácko je zachráněné a hraje už jen o umístění.



„Hrozně rád bych poslední dva zápasy využil k tomu, abych viděl vazby hráčů, kteří za Duklu budou pokračovat. Myslím, že je ideální prostor, abychom si to vyzkoušeli,“ prohlásil kouč Roman Skuhravý. „Samozřejmě s tím, že bodový zisk je tak tristní, že do konce jednoznačně chceme urvat nějaké body.“

Jeho protějšek Martin Svědík upozorňuje, že jeho svěřenci duel rozhodně nevypustí. „Kluci mě znají a vědí, že kdyby chtěli z něčeho slevit nebo k zápasu špatně přistoupit, tak by se mnou špatně pořídili,“ řekl trenér Slovácka a dodal, že od něj dostanou příležitost jiní hráči než v předchozích duelech.