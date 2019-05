Stanciu nedostal zaplaceno a prchá z Arábie. Je ve hře návrat do Česka?

Podle rumunského serveru Sport.ro reprezentační záložník ve čtvrtek ráno odletěl ze Saúdské Arábie a klub požádal o ukončení smlouvy.

Podle té měl brát 2,5 milionu eur ročně, ale od únorového přestupu ze Sparty, nedostal nic. Několikrát měl klub upozornit, aby smlouvu začal plnit, ale bez odezvy. Teď je jeho trpělivost u konce, v Arábii už podle všeho pokračovat nechce.

Al Ahlí má podle posledních informací velké finanční problémy, Stanciu není jediným hráčem, kterému dluží. Detaily jeho smlouvy nejsou známé, ale ve většině případů platí, že když fotbalista neobdrží od klubu tři měsíce žádnou výplatu, stává se volným hráčem.

To teď může být Stanciův případ.

Přitom ještě o víkendu za Al Ahlí naskočil v utkání proti týmu Faisaly a na vítězství 4:1 se podílel jedním gólem. Do zápasu s Al-Ettifaq, který se hraje večer, ale rozhodně nezasáhne. Spíš bude řešit, jakým směrem se jeho kariéra bude ubírat dál.

Variantou je i návrat do Česka, kde ve Spartě strávil rok. Stal se nejdražší posilou v historii ligy, výkony vynikal, ale tým z krize vyvést nedokázal. Když v zimě přišla nabídka z Al Ahlí, zlákala ho. A Sparta dostala dobře zaplaceno, v přepočtu přes 200 milionů korun.

Teď by se jí opět mohl hodit, protože kapitán Bořek Dočkal je po operaci achillovky a bude určitě chybět minimálně na startu příští sezony. Komplikovaná je i situace kolem dalšího středního záložníka Guélora Kangy, který vypadl ze sestavy kvůli internímu disciplinárnímu prohřešku.

Kdyby byl Stanciu k mání zadarmo, mohla by Sparta odolat?

Zájemců o šestadvacetiletého rumunského reprezentanta ale bude jistě víc. Ve hře by klidně mohla být třeba i Slavia, které by ideálně zapadl do herního systému. Podle informací iDNES.cz by navíc Stancia mohl lákat přestup do Spojených států.

Kam povedou jeho další kroky by se mohlo ukázat už brzy. V Al Ahlí se jeho bilance pravděpodobně zasekne na deseti odehraných zápasech a dvou gólech.