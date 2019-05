Klidná síla už patří Plzni. Je to velký krok v kariéře, řekl Kalvach

Kalvach se nesekl, potvrdil nadprůměrnou výkonnost z první ligové sezony a po roce se dočkal.

Ve čtvrtek dorazil do Plzně, absolvoval lékařskou prohlídku, pak u jednoho stolu před šéfem Viktorie Tomášem Paclíkem a generálním manažerem Adolfem Šádkem podepsal smlouvu na tři roky.

„Vážím si toho, že si mě Viktorka vybrala. Plzeň je velký klub, má kvalitní hráče a dobré zázemí. Teď už bude vše záležet jen na mně, abych předváděl co nejlepší výkony,“ prohlásil pro klubový web. „Beru to jako velký krok ve své kariéře. Už se těším na nové spoluhráče, realizační tým a na přípravu.“

Třetí prodej Sigmy za rok a půl

Oblékl si mikinu s plzeňským logem, na hřišti udělal pár žonglů s míčem, zapózoval se šálou a dresem. První přestup v kariéře nadaného olomouckého odchovance byl dovršen.

„Plzeň v zájmu nepolevila a Lukáš vyjádřil přání jít za výzvou v podobě angažmá u letošního účastníka Ligy mistrů,“ svolil Minář. Sigma, která stále hledá majitele, jenž by ji zajistil, potřebuje doplnit rozpočet prodejem hráče. Za poslední rok a půl se jí to daří velmi, byť neprodává do zahraničí, ale zásobuje nejlepší české kluby: do Plzně prodala hroťáka Chorého, do Sparty stopera Radakoviče a teď vyinkasuje miliony za Kalvacha.

Přestupovou částku tradičně kluby nezveřejnily, spekuluje se o 15 milionech korun. „Jde o vynikajícího hráče s velkými předpoklady a doufáme, že je v Plzni naplno prokáže. Lukáš Kalvach byl v našem hledáčku už delší dobu a výkonností náš zájem v podstatě jen potvrdil. Navíc díky charakteru na hřišti i mimo něj může být dobrým příkladem pro další mladé hráče v Plzni,“ věří Šádek. Viktorie vůbec ráda nakupuje v Olomouci. Kromě Chorého s Kalvachem koupila v minulosti také záložníka Hořavu, na hostování měla Pospíšila. Kapitánem je olomoucký odchovanec Hubník.

„Plzeňské angažmá bude výkonnostní posun. Myslím si, že když zapadnu a vše nám bude jako týmu fungovat, tak budeme pořád útočit na nejvyšší příčky. O místo v sestavě se budu muset porvat, je tu spousta kvalitních středních záložníků, například Patrik Hrošovský patří k nejlepším v lize a rád bych si s ním zahrál,“ těší se Kalvach.

Co v něm Plzeň získala? Moderní šestku, která hlídá nebezpečný prostor před stopery, spolehlivě odebírá míče a precizně je rozehrává, to především. Nemá problém dát dlouhý diagonální pas přesně na kopačku. Hraje dopředu, na riziko.

Ač má rychlostní nedostatky, hru díky myšlení zrychluje. Připomíná někdejšího reprezentanta Galáska.

Na ligu stačí s přehledem. Jestli i na evropský fotbal, se ukáže. Se Sigmou si zahrál kvalifikaci Evropské ligy a v Seville nestíhal, ovšem z toho nejde dělat závěry. Pořád se učí, sbírá zkušenosti. Vždyť před třemi lety ještě hostoval ve druholigovém Táborsku a sama Sigma nevěděla, co v něm má za klenot.

Lalkovič do Ostravy?

Trenér Olomouce Václav Jílek o něm mluví jako o nejdůležitějším hráči sestavy, což se potvrdilo v domácí odvetě utkání skupiny o Evropskou ligu proti Zlínu, ve které Kalvach kvůli zánětu oka chyběl a soupeř dvakrát skóroval z prostoru, jenž obvykle střeží. Sigmě i přes porážku 2:3 ukončil sezonu. Kalvach v ní odehrál třicet zápasů, proti Dukle si připsal své první dvě premiérové trefy v lize, držel si stabilní formu jako jeden z mála sigmáků.

„Jsme rádi, že se po loňských neúspěšných námluvách vedení Viktorie k zájmu o Lukášovy služby teď znovu vrátilo. Potvrdilo se tím, že pokračoval v konzistentních, vysoce kvalitních výkonech, díky kterým se zařadil mezi klíčové hráče Sigmy. Jsme přesvědčeni, že je velmi dobře připraven na novou velkou výzvu a svojí klidnou sílou vydatně pomůže Plzni v dalších sezonách,“ podotkl Roman Brulík, šéf společnosti RBR SportConsult, která Kalvacha zastupuje.

Plzeň nakupuje s předstihem.

Před měsícem si zamluvila člena širšího reprezentačního kádru Adama Hlouška. V přípravě bude nováčkem i talentovaný Dominik Janošek ze Slovácka, kterého Plzeň získala už před rokem a nechala na hostování. Zájem má také o brněnského mladíka Ladislava Krejčího.

Sigma teď musí vyřešit složitý rébus, kým Kalvacha nahradit.

Druhou adekvátní šestku nemá. Navíc v hledáčku Sparty je kouč Jílek a podle Sportu do Ostravy míří málo vytěžovaný křídelník Milan Lalkovič s devatenáctiletým útočníkem Lukášem Raabem z juniorky.