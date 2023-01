Změna pravidla o ofsajdu, méně zásahů od videa. Co lze čekat od rozhodčích

Podzim 2022 z pohledu rozhodčích průměr faulů na zápas: 24,7 (v sezoně 2019/2020 to bylo 30,7, pak 30,66, v minulé 26,32) fauly ze všech soubojů: 14,9% (jde o evropský průměr, v české lize je vyšší počet soubojů, proto je zde i více faulů, ale neznamená to, že by čeští sudí byli úzkostliví). zápasy s nejvyšším počtem faulů:

Hradec - Slovácko 39 faulů

Slovácko - Hradec 38

Slavia - Boleslav 36

Jablonec - Sparta 35 zápasy s nejnižším počtem faulů:

Budějovice - Slovácko a

Slavia - Budějovice 12 faulů

Sparta - Pardubice a Olomouc - Zlín 13 faulů nejméně faulů pískají: Orel, Zelinka, Klíma, Všetečka, Černý a Szikszay nejméně intervencí od videa: Černý, Zelinka, Batík (v případě Černého však VAR dvakrát chyboval v zápasech Slavia - Zlín a Plzeň - Sparta, kdy měl doporučit vyloučení Cedidly, respektive Chorého) nejvíce intervencí od videa: Křepský, Nehasil, Starý