Byl to spíš boj, řekl plzeňský trenér Bílek. Překvapila ho komise rozhodčích

„Samozřejmě, je to nepříjemné. Hráli jsme se Spartou, konkurentem o nejvyšší příčky. Věřili jsme, že doma jsme silní, ale nepodařilo se nám to. Neuhlídali jsme jednu standardku a prohráli,“ hodnotil sedmapadesátiletý kouč duel, který Plzni zkomplikoval závěr podzimu.

Překvapila vás Sparta neobvyklým rozestavením se třemi stopery vzadu?

Už takhle hrála ve druhé půli na Slavii, malinko jsme počítali, že by na tři obránce mohla nastoupit. Vsadili to na sílu, do hry nasadili hodně defenzivních hráčů, fyzicky odolných, silově dobře připravených. Byl to spíš boj, šancí moc nebylo. Ve druhé půli se Sparta stáhla do hlubokého bloku, hodně vsadila na defenzivu. My hledali skulinky, nějaké šance šance jsme měli. Vlkanova, ze standardky Hejda, Mosquera. Ale branku jsme bohužel nedali.

S čím jste do utkání šli? Tentokrát se vám nepodařilo soupeře od začátku dostat pod tlak.

Sparta má dobré a kvalitní mužstvo. Je to silný tým, byť v tabulce není na pozicích, na kterých by si přála. Takže jsme věděli, že to bude těžké utkání a nastanou v něm fáze, kdy nás zatlačí. Stalo se to v úvodu, postupem času jsme se zvedali a bylo to z naší strany lepší. Ve druhé půli Sparta zalezla, ale my jsme to málo, co jsme si vytvořili, nedotáhli ke gólu.

Dá se trochu říci, že vás Sparta porazila vašimi zbraněmi?

S tím se dalo počítat. Každý hráč Sparty, který nastoupil, měl fyzické parametry na vysoké úrovni. Bylo to vyrovnané utkání, Sparta měla více ze hry v první půli, my ve druhé. Rozhodla to bohužel jedna standardka, kterou jsme neuhlídali.

Soubojů bylo hodně, po jednom z nich na konci prvního poločasu měl být podle komise sudích vyloučen Chorý, který hlavou trefil Sörensena. Viděl jste ten zákrok?

Ještě jsem to neviděl. Ale trošku mě překvapuje, že se komise sešla takhle bleskurychle po zápase.

Mohl vás doběhnout náročný program, který máte za sebou?

Nechci se vůbec vymlouvat. Měli jsme tři dny na to, dát se dohromady. Nechci vůbec přemýšlet o tom, zda jsme prohráli z důvodu náročného programu. I když hráčské ztráty, které máme vinou zranění hlavně v ofenzivě, jsou citelné.