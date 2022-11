Chytej! Získejte autobiografii svérázného gólmana Pařízka

Pařízek prožil nelehké dětství. Rodiče se rozvedli, otec emigroval a dlouho se neviděli. Co na tom, že mu domů chodily balíčky s nedostatkovým zbožím: kopačky se třemi pruhy, dresy velkoklubů... Na západě si nakonec sám zahrál, a to za belgický Royal Antverpy.

Svou autobiografii napsal s Janem Paličkou, dlouholetým redaktorem MF DNES a iDNES.cz a autorem bestsellerů o Petru Čechovi (Od kolébky ke slávě) a Pavlu Horváthovi (Můj příběh nekončí).

Na 333 stranách Pařízek popisuje své životní radosti i patálie. Kolik měl brankářských úrazů. Jak s berlemi sledoval zápas proti Chelsea. Co mu dali a vzali šíbři Pelta, Starka, Horník nebo Rogoz. Proč musel k výslechu. Jak lovil ženy. Jak šťastně přežil covid. Na koho z konkurentů měl pifku. Co ho naučila belgická legenda Jean-Marie Pfaff. Co jako kluk zazpíval ve Vatikánu papežovi. Proč nedokázal víc.

Popisů odehraných zápasů se nedočkáte. Naopak se připravte na příběh kluka, který měl vždy svou hlavu. Nyní mu je padesát. Je životem obouchaný, vděčný za hezké momenty i za facky, které vnímá jako poučení.

Křest knihy s příznačným názvem Chytej! proběhl v říjnu na stadionu Viktorie Žižkov. Tam, kde si „Pařez“ poprvé zachytal ligu. Mezi kmotry byli třeba bývalý spoluhráč Jaroslav Šilhavý, dnes trenér fotbalové reprezentace.

Co získají členové iDNES Premium?

Celkem tři výherci získají autobiografii Oldřicha Pařízka. Stačí jen zodpovědět soutěžní otázku a doufat, že budete mít štěstí při slosování.