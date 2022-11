Střet hlavami, hrajte dál. Za skandální verdikt VAR Franěk stažen ze Slavie

Fraňkova hrubá chyba ve vypjatém duelu 15. kola Fortuna ligy ovlivnila průběh utkání, ale nakonec ne výsledek. Poškození sparťané v závěru skórovali díky kapitánu Pavelkovi a vyhráli 1:0.

„Neviděl jsem to dobře, přišlo mi to jako normální souboj. Ale pak mi řekli, že Chorý měl dostat červenou kartu. Ptal jsem se rozhodčího, ten tvrdil, že nedostal signál od videa. Jen to podpoří debaty, jestli to video k něčemu je,“ přemítal sparťan David Pavelka.

Sparta šla do utkání jako outsider, Plzeň jako velký favorit, úřadující šampion ošlehaný zápasy v Lize mistrů a suverénní lídr. Ale proti dobře hrajícím sparťanům se domácím nedařilo a vývoj utkání v závěru půle neunesl útočník Tomáš Chorý.

Plzeňská opora, klíčový hráč týmu, střelec, který dal v úterý v Champions League dva góly Barceloně. Ale proti sparťanským stoperům se nedokázal prosadit gólově, tak udeřil hlavou. Ale netrknul míč do sítě, ale protivníka Sörensena úmyslně do čela.

Viděl moc dobře, že nedosáhne na dlouhý nákop. Podíval se, kde má Sörensena a pak bum. Ukázal i svou druhou tvář - že občas hraje zákeřně.

Pak se ještě teatrálně svalil k zemi a chytil se za hlavu. Za chvíli byl na nohou, kdežto dánského stopera minuty lékaři křísili.

„Viděl jsem, jak letí dlouhý míč do vápna, kde šli do souboje Chorý a Sörensen, oba se drželi. Došlo ke střetu hlavami. Neviděl jsem to na vyloučení. A videoasistent mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře,“ prohlásil do kamer televize O2 TV hlavní sudí Dalibor Černý.

Videozáznam kontroloval někdejší dlouholetý sudí Pavel Franěk, který v létě aktivní kariéru hlavního arbitra ukončil a je nasazován jako videoasistent. Jak je možné, že nerozeznal „střet hlavami“ od úmyslné hlavičky?

Rozhodčí Pavel Franěk kontroluje situaci na monitoru systému videorozhodčího (VAR) během zápasu mezi Spartou a Olomoucí.

„Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR,“ oznámila komise bezprostředně po utkání. Když už vydá takové prohlášení, to už se na hřišti musí stát skandál.

Franěk měl totiž dohlížet na nedělní další vyhecovaný souboj dvou rivalů Slavie a Ostravy. Komise ho z nominace stáhla.

„Viděl jsem to stejně jako komise. Říkal jsem rozhodčímu v poločase, že udělal velkou chybu, že to měla být červená. VAR nedělal to, co by dělat měl. Za mě jasná červená karta. Správně by se na to měli podívat, tak jako to bylo v případě našich červených karet pro Kuchtu a Čvančaru,“ připomněl sparťanský kouč Brian Priske vyloučení jeho svěřenců na doporučení videoasistenta Štěrby v zápasech s Libercem a Hradcem Králové.

„Ještě jsem tu situaci neviděl. Překvapuje mě, že se komise sešla takhle bleskurychle, hned po zápase,“ reagoval plzeňský kouč Michal Bílek.

Franěk podobnou hrubou chybu neudělal poprvé. Před třemi lety měl úlet v derby pražských S.

Sudí Karel Hrubeš nařídil pokutový kop po faulu brankáře Florina Nity na slávistu Josefa Hušbauera. Ale Franěk ho vyzval ke změně verdiktu a Hrubeš po zhlédnutí na monitoru penaltu odvolal. Přitom Nita skutečně fauloval, oba sudí se pak po zápase vymlouvali, že neměli k dispozici záběry, které by faul potvrdily. Přitom televizní fanoušci ho viděli.

Komise rozhodčích Fraňka potrestá, ale co Chorý, který červené kartě unikl? Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má nástroje, že Chorého může dodatečně potrestat.

Jako to udělala po utkání 2. kola mezi Slavií a Zlínem, kdy právě sudí Dalibor Černý nevyloučil hostujícího Cedidlu za surový zákrok na Ewertona. Ten utkání nedohrál a pak nenastupoval dva týdny, Cedidla dostal trest na pět zápasů. Zdůvodnění bylo, že Cedidla ohrozil zdraví soupeře. To samé udělal i Chorý.

Sparťan Sörensen sice utkání v Plzni dohrál, což může být pro Chorého polehčujícího okolnost, ale odnesl si z něj na hlavě velkou bouli.