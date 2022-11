Spokojený Priske: Viděl jsem emoce, srdce, vášeň, kuráž. Krejčí musí zůstat

Priskeho tým se skutečně z nedůstojného debaklu oklepal až nečekaně rychle. Ne že by proti Plzni herně exceloval, ale bojovným výkonem urval veledůležitou výhru 1:0. I díky překvapivému tahu dánského kouče, který se rozhodl změnit rozestavení a hrát na tři stopery.

Hodně jste váhal, jestli udělat změnu?

Vždycky je to velké rozhodnutí, udělat něco jinak. Ale cítil jsem, že musíme, pokud tady chceme vyhrát. Nevyhráli jsme v Plzni jedenáct let a já mám velký respekt k Viktorii a k jejímu trenérovi, který tady udělal hodně práce. Věděl jsem, že musíme něco změnit. Ale taky jsem věděl, že to bude hodně složitý zápas. Hlavní bylo dát do hry emoce, srdce, vášeň, kuráž. Musím před kluky smeknout, že se jim to povedlo. Tohle jsme přesně potřebovali.

Cítil jste, že jste Plzeň zaskočili?

Je těžké to říct z mojí pozice, to se zeptejte jejich trenéra. Ale z mého pohledu nám to pomohlo v celém zápase. Lépe nás to chránilo před Chorým nebo Mosquerou, v tom se nám změny vyplatily. Kritický bych mohl být k tomu, že jsme neměli tolik šancí ze hry, ale hlavní je, že jedenáct let bez výhry je pryč. Díky mentalitě, nasazení. Opravdu důležité tři body.

Co vás k taktickému zásahu přesvědčilo? A může to být varianta i do budoucna?

Rozhodl jsem se definitivně v úterý. Viděl jsem víc zápasů Plzně, jejich styl, a došlo mi, že musíme hráčům trochu pomoct taktickou změnou. Po derby jsem slyšel, že jsme čitelní, ale tentokrát jsme ukázali, že to tak nemusí být. I když je pravda, že jsme rozestavení upravili i proto, že nám chybělo hodně hráčů na klíčových pozicích. Je to dobrý plán B nebo C, ale jestli ho využijeme i proti Slovácku, to se teprve uvidí.

Kolik nervů vás zápas stál?

Ne víc než obvykle. Ale ano, bylo to hodně vyhecované, narvaný stadion, proti nám nejlepší tým v lize... Potřebovali jsme zvládnout reparát za derby, což se povedlo. Někdy trenér musí u postranní čáry dát najevo emoce, směrem k hráčům, rozhodčím, fanouškům. Ale ne, že bych se stresoval nebo byl nervózní. Dali jsme všichni najevo správnou energii. Byl to dobrý signál, že můžeme vyhrávat velké zápasy.

Po derby směřovalo hodně kritiky na brankáře Kováře a stopera Vitíka, tentokrát podali sebevědomé výkony. Těší vás to?

Ukázalo mi to, jaký mají charakter a mentalitu. Tohle od nich přesně potřebujeme. Jsou to skvělí kluci, se skvělým přístupem. Je fakt, že v derby plno hráčů nepodalo ideální výkon. Viťas se hodně zlepšuje v defenzivě, pracuje v trénincích, ví, že potřebuje být ve velkých zápasech odolnější... A proti Plzni to dokázal. Má na to, aby patřil mezi nejlepší obránce v Česku.

A Kovář?

Jednou z něj může být jednička v české reprezentaci. Je mu sice teprve dvaadvacet, ale tohle od něj chceme vidět v každém zápase, potřebujeme, aby si tuhle úroveň udržel. Takový zápas mu může jen pomoct.

Jak to vypadá s marodem Krejčím? A nebojíte se, že vám v zimě odejde do Feyenoordu?

Musí tady zůstat i po novém roce. Budu tlačit na to, aby nikam neodcházel, budu o tom mluvit s ním i s Tomášem Rosickým. Je moc důležité, aby zůstal, kvůli našim ambicím a stylu hry, kterým se chceme prezentovat. Vím, že mu můžu pomoct, aby se ještě zlepšoval. Už je skoro fit, ale jestli ho postavíme už do dalšího zápasu, to se uvidí. Každopádně je na dobré cestě. A jestli můžu, ještě bych rád řekl jednu věc.

Povídejte.

Víte, že obyčejně nechválím konkrétní hráče. Ale dneska chci obrovsky vyzdvihnout Filipa Panáka. Byl to jeho první start v základní sestavě za dobu mého působení v klubu. Během týdne na trénincích hodně trpí, cítí bolest v koleni, ale dneska byl pro nás naprosto klíčový. Možná vás nezaujal na první pohled, ale pro mě byl hodně důležitý a mám k němu velký respekt, za to, jak trénuje, i když ho zdraví brzdí.