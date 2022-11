Mám trošku tmu před očima, hlesl po porážce se Spartou plzeňský Havel

„Mám trošku tmu před očima, bijí se ve mně emoce, jsem strašně zklamaný,“ povzdychl si po utkání osmadvacetiletý Havel.

„Věřili jsme, že doma Spartu svalíme, ale nepovedlo se nám to. Skončila série, která trvala rok. Nebyli jsme v lize zvyklí prohrávat, já porážky nemám rád odmalička, je mi smutno,“ doplnil rodák z Benešova.

Plzeň doma se Spartou padla po dlouhých jedenácti letech, zároveň nevyužila šance rivala prakticky vyřadit ze hry o titul. „Nejsme spokojení. Byl to zápas o jednom gólu, rozhodla standardní situace. My z nich taky pár šancí měli, ale nevyužili je. A právě standardky tyhle zápasy většinou rozhodují,“ konstatoval Havel.

Nicméně si nemyslí, že by Sparta plzeňský tým zaskočila změnou rozestavení se třemi obránci. „Přistupuje k tomu čím dál víc celků a když hráči rotují, hůř se předávají. Ze hřiště jsem ale neměl pocit, že by nás tím překvapili. Musíme si to rozebrat u videa, vyhodnotit a ukázat chyby,“ mínil krajní obránce a nevymlouval se ani na náročný týmový podzim.

„Síly samozřejmě ubývají, zápasů je hodně, máme zraněné hráče. Ale to vůbec nechci vytahovat, evropské poháry jsme chtěli hrát. Byla to Sparta a každý z nás byl nažhavený.“

Podzim Viktoria zakončí dvěma duely. Už ve středu hostí v dohrávce čtvrtého kola Brno, v neděli hraje v Pardubicích. „Oba zápasy musíme zvládnout. A pokud po nich budeme mít čtyři body před Slavií a devět před Spartou, můžeme podzim určitě hodnotit pozitivně.“