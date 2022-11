Jak Pavelka rozsekl šlágr: Chtěl jsem hlavně trefit bránu, to mi teď moc nešlo

Je fakt, že zvlášť v předchozích zápasech se Pavelkovi střelba vůbec nedařila. Jeho rány létaly vysoko na tribunu, pálil z nepřipravených pozic, ne a ne trefit bránu. Povedené zakončení si schoval na tu pravou chvíli: po rohovém kopu z pravé strany zůstal na zadní tyči úplně sám a zvládl zamířit přesně. Sparta tak v Plzni vyhrála po dlouhých jedenácti letech.

Překvapilo vás, kolik místa jste od obránců dostal?

Paradoxní hlavně bylo, že jsme si s Jardou Zeleným právě před touhle standardkou vyměnili pozici. On se dostal předtím do dvou gólovek, napotřetí nám to vyšlo. Soustředil jsem se na to, abych trefil bránu, což mi v poslední době moc nešlo.

S čím jste do zápasu šli?

Jeli jsme sem vyhrát. Proto jsme i změnili taktiku, což pro trenéra určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, musel trochu ustoupit ze své filozofie. Ale cítili jsme, že to je ten správný impuls. Koncentrace a odhodlání nám vydrželo, zvládli jsme to za tři body.

Povedlo se vám Plzeň zaskočit?

To byl náš plán. Chtěli jsme překvapit, nechali je hrát a oni si s tím nevěděli rady. Potřebovali jsme úvod chytit, takové zápasy se prvním gólem lámou. Chtěli jsme být trpěliví, aktivní, ale zároveň držet nulu vzadu. Taktický plán vyšel do puntíku. Plzeň se ve druhé půli dostala do tlaku, ale moc šancí neměla. Dobře, že jsme si jiné rozestavení vyzkoušeli v tak těžkém zápase.

Co říkáte tomu, že jste v Plzni vyhráli po jedenácti letech?

Samozřejmě jsme si to přečetli, zaslechli, že už je ta série dlouhá, ale spíš než historie nás zajímá tahle sezona. Kdybychom to nezvládli, bylo by to pro nás už složité. Neříkám, že teď nebude, ale pro další průběh sezony bylo klíčové tenhle zápas zvládnout

I tak pořád na Viktorii ztrácíte devět bodů, což je hodně.

Cíle se ve Spartě nemění ani v průběhu sezony. Pokud se nám bude dařit vyhrávat, uvidíme, co z toho nakonec vzejde. Zatím kolísáme: dva tři zápasy odehrajeme super, pak přijde facka. Musíme na tohle vítězství navázat.