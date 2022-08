Komise rozhodčích se postavila za Klímu. Hradecká penalta se správně nepískala

Situace z přelomu 28. a 29. minuty vzbudila velké vášně. Nejprve v hostujícím pokutovém území padl k zemi Ryneš a vehementně žádal penaltu. Rozhodčí Klíma ale nechal hru pokračovat a po následném protiútoku udělil červenou kartu královéhradeckému Vojtěchu Smržovi, který v roli posledního hráče fauloval unikajícího Tomáše Chorého.

Domácí fotbalisté se během utkání i po něm na sudího hodně zlobili, o penaltě byl přesvědčen i jejich trenér Miroslav Koubek. Východočeši však zřejmě neviděli záběr z jiného úhlu, na kterém je patrné, že Ryneš nejprve přišlápl a podrazil Sýkoru.

„Dle názoru komise rozhodčích sudí Klíma správně nenařídil pokutový kop pro domácí. Z dostupného záběru, který bohužel nebyl přehrán v televizi, je patrné, že se jednalo o útočný faul. Domácí hráč podrazil hostujícího obránce, který mu až následně přilehl nohu,“ uvedla komise na svém twitterovém účtu.

„Hráč Sýkora vlivem lehkého podražení od hráče Hradce uklouzl a pak až způsobil pád soupeře. Takže za mě se nejednalo o pokutový kop. Situaci samozřejmě zkoumal VAR a neshledal, že by to bylo jinak, než jsem to viděl já. Situace tak vypadala i z videa,“ prohlásil hned po zápase pro O 2 TV Klíma.

O chvíli později na opačné straně upadl ve vápně plzeňský Jhon Mosquera, ale sudí ani tentokrát penaltu nenařídil. „Kontakt byl malý a v kontextu toho, jak jsem celé utkání řídil, jsem podobné souboje jako přestupky nevyhodnocoval. VAR se ztotožnil s tím, jak jsem to viděl já,“ prohlásil Klíma.

Plzeňští v dlouhé přesilovce udolali Hradec v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi 2:1 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. Zápas rozhodl v 84. minutě střídající křídelník Václav Pilař.