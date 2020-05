Pět střídání, jak s hostováními a přestupy. Fotbalová liga v odpovědích

Fotbal v Česku se připravuje na start první a druhé ligy. Zelenou oběma profesionálním soutěžím daly v minulých dnech státní orgány i samotné kluby.

Začíná se v sobotu 23. května odloženým utkáním Teplice - Liberec, od úterý 26. května se pokračuje pětadvacátým dějstvím.

1. Přestupy až od 3. srpna

Plzeň během dubna získala Káčera s Kašou, kteří v Žilině dostali výpověď a stali se od května volnými hráči. Ale zaregistrovat je může až od 3. srpna, kdy fotbalová asociace otevře přestupní okno. O den dřív totiž oficiálně skončí letošní ročník.

Miroslav Káčer

Třetí plzeňská akvizice Hybš má do 30. června kontrakt v Liberci. Pak se do Plzně stejně přesunout nemůže. Pokud se se severočeským klubem dohodne na prodloužení o pár týdnů na červenec, dohraje sezonu v Liberci. Mistrovské utkání za Plzeň může odehrát nejdřív 3. srpna.

To platí pro všechny, kterým smlouvy v současných klubech končí 30. června. Buď si angažmá o pár týdnů prodlouží, nebo nebudou hrát nikde.

2. Hostující hráči se stahovat nebudou

Spousta hráčů v české lize hostuje a jejich angažmá podle smlouvy končí rovněž 30. června. Mateřské kluby mají právo je v ten den stáhnout zpátky, ale neudělají to a umožní svým fotbalistům hrát až do konce ročníku.

„Kluby jasně deklarovaly, že kdo má hráče na hostování, tak ho tam prostě nechá do konce soutěžního ročníku za stejných podmínek. Kluby jsou solidární, jasně zaznělo, že si nebudou hráče z hostování brát,“ zdůraznil Dušan Svoboda, předseda Ligového fotbalové asociace (LFA).

3. Počet lidí na stadionu

Počet osob, který může být přítomen na utkání, je omezený. Proto se ročník 2019/2020 bude dohrávat bez diváků. V současné chvíli je limit na hromadné akce sto lidí. Pokud se nic nezmění, musí se do toho počtu vejít souboj v Teplicích. „Na to jsme připravení,“ poznamenal ředitel ligy Tomáš Bárta.

Je však pravděpodobné, že do 23. května státní orgány limit změní. Fotbal potřebuje ke komfortnímu zajištění ligového utkání 150 osob na stadionu.

Počítá se s tím, že od 25. května vláda povolí akce do pěti set lidí. Rozhodnout by o tom měla v nejbližších dnech.

„Je to násobné navýšení současného počtu. Na fotbal s televizním štábem to bude stačit. Ale přesné číslo nechám sdělit jako prvního pana ministra Vojtěcha,“ poznamenal Rastislav Maďar, garant pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro zmírňování opatření přijatých kvůli onemocnění covid-19.

Pokud by to bylo pět set, v červnu například tisíc, kluby si samy rozhodnou, koho si na stadion pustí. Od kvóty odečtou osoby, které se podílejí na zajištění utkání, a číslo, které jim zbude, zaplní podle vlastního uvážení.

Pak například budou moci pozvat na osm set fanoušků. Ti však samozřejmě nemohou být v jednom sektoru, ale bude nutné dodržovat vládní nařízení o shromažďování.

4. Pět střídání do konce kalendářního roku

„Na dva zápasy v týdnu nemáme připravené kádry,“ křičí většina klubových funkcionářů.

Fortuna liga i druhá liga nabere zběsilé tempo, hrát se bude až na dvě výjimky dvakrát týdně od 26. května až do poloviny července. Většinu týmů čeká jedenáct zápasů, ale například Liberec jich může odehrát až patnáct.

Kvůli velké zátěži pro hráče Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) pravidlo o počtu střídajících zvýšila ze tří na pět. Aby to mohli využít trenéři ve Fortuna lize, musí změnu schválit výkonný výbor fotbalové asociace (FAČR). To by měla být jen formalita.

Trenéři však nemohou využít pět střídání jednotlivě, ale pět hráčů musí vyměnit během tří střídání. Například na hřiště přijdou v jeden moment dva noví hráči, pak zase dva a nakonec jeden. Nebo to může být pět hráčů najednou.

Do zápasů tak může zasáhnout až šestnáct fotbalistů na každé straně.

„Může to být dobré, když budete potřebovat někde ulevit, rozložit síly. Ti, kteří tolik nenastupují, teď mají větší prostor se tam dostat. Ale zase nevím, zda bych pěti střídáními hru nerozboural,“ přemítal jablonecký kouč Petr Rada.

5. Testy na koronavirus

Každý hráč i člen realizačního týmu, který je v bezprostředním kontaktu s mužstvem, podstoupí dva testy před prvním zápasem. „Jako první půjdou Teplice a Liberec,“ podotkl Svoboda. Výsledky druhého testu musí být známy aspoň den před utkáním.

Třetí test podstoupí hráči po skončení základní části, čili po šesti kolech. „Pokaždé budeme trnout, jak to dopadne,“ poznamenal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

6. Rozhodčí v jiném režimu

Delegovaní rozhodčí se podrobí testům, jestli nemají nemoc covid-19, před každým utkáním. „Jsou přece jen v jiném režimu, nejsou to profíci, mají svá civilní zaměstnání,“ upozornil Svoboda.

Starost o sudí spadá pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), nikoli pod LFA, která řídí první a druhou ligu.

Pro zápasy první ligy je k dispozici šestadvacet sudích.

7. Video na pěti zápasech

Vedle čtyř rozhodčí, kteří řídí utkání přímo na hřišti, budou na pět zápasů z každého kola dohlížet dva videoasistenti.

Ti sedí v přenosovém voze s operátory. Ani mimořádná situace v souvislosti s koronavirem jejich činnost neomezí. „Není důvod nic měnit,“ podotkl předseda LFA.

8. Karanténa v případě nákazy

Případ, který trápí všechny. „Na tuhle otázku jsem dostal odpověď poprvé v pondělí odpoledne. Víme, že jeden dva případy neznamenají automatickou karanténu pro celý tým,“ podotkl Svoboda.

Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Pokud se některý z hráčů nakazí, bude se postupovat podle vládních nařízení jako u kteréhokoli občana. Zůstane zachována hráčova anonymita, pozitivně testované případy se nebudou sdělovat médiím. Tak je to například v Německu, kde bundesliga začne už v sobotu 16. května.

„Je zapotřebí upřednostnit potvrzení onemocnění a jasnou dokumentaci předpokládané trasy přenosu nemoci (kdy a jak k přenosu došlo),“ píše se v manuálu LFA.

Kdo půjde do karantény, to rozhodne krajská hygienická stanice.

Pokud by musel do izolace celý tým, představuje to vážný problém pro dokončení sezony. Nebude dva týdny hrát ani trénovat. Když se pak vrátí na hřiště, proti soupeřům bude v nevýhodě.

„Máme opatření, aby k plošným opatřením ve fotbale nedocházelo. Situace v zemi se zlepšuje, ale nikdo neví, co bude za dva týdny,“ říká Svoboda.

9. Konec sezony

Podle návrhu termínové listiny bude mistr a přímý sestupující znám nejpozději 8. července, kdy se dohrají skupiny o titul a o záchranu.

Budou zbývat utkání o Evropu mezi vítězem prostřední skupiny a čtvrtým či pátým týmem celkového pořadí, a také baráž.

Její start byl posunutý z 11. července o tři dny na návrh druholigových klubů, aby měly aspoň týden na přípravu. Poslední zápas by se měl odehrát v neděli 19. července.

Pokud se však z různých důvodů, nemusí to být nutně karanténa, nestihnou utkání do této doby odehrát, je možnost hrát až do 2. srpna, kdy je podle nařízení Evropské fotbalové unie (UEFA) oficiální konec letošní sezony.

„Domluvili jsme se na pravidlech, pokud by se sezona musela protáhnout do druhé poloviny července. Pro nás je důležité, abychom měli čas na přípravu na pohárovou kvalifikaci,“ zdůraznil slávista Tvrdík.

Pokud by bylo nutné ročník protáhnout do druhé poloviny července, vedení LFA svolá všechny kluby, aby o tom rozhodly. „Nechtěl jsem, aby to bylo jen na Ligovém výboru,“ poznamenal Tvrdík.

10. Co když se nedohraje

Jak postupovat v případě, když se sezona neodehraje, je přesně popsáno v úpravě rozpisu soutěží.

Když se nedohraje první ani druhá liga, není mistr, nejsou sestupující ani postupující.

Může nastat i kuriózní případ: lídr tabulky si dvě kola před koncem zajistí s předstihem titul, bude mít sedmibodový náskok. Triumf oslaví hráči i fanoušci (mimo stadion).

Pak se stane, že za dva dny se epidemiologická situace v zemi zhorší, státní orgány přijmou taková opatření, že fotbal nepůjde hrát. Fotbalový šampion nebude vyhlášen. „Když se sezona nedohraje, nelze určit pořadí v tabulce. Tak to prostě je, nemůžeme měnit pravidla uprostřed sezony,“ podotýká ředitel ligy Bárta.