Jak do pohárů, kdyby se liga nedohrála. A kdo sestoupí a postoupí?

V úterý profesionální kluby rozhodly, že sezonu obnoví. Hrát se začne za necelé dva týdny. Ale co když se ročník znovu zastaví?

Když se sezona nedohraje sestupy a postupy Nedohraje se 1. ani 2. liga

neurčuje se konečné pořadí, takže není vyhlášen mistr

z 1. ligy nikdo nesestupuje

z 2. ligy se nepostupuje ani nesestupuje Dohraje se 1. liga a nedohraje se 2. liga

z 1. ligy sestupuje tým na 16. místě, baráž se nehraje

z 2. ligy postoupí tým na 1. místě ke dni ukončení (při bodové rovnosti rozhoduje skóre) a nikdo nesestoupí Nedohraje se 1. liga, dohraje se 2. liga

v 1. lize se neurčuje konečné pořadí, nevyhlašuje se mistr

z 1. ligy nikdo nesestoupí

z 2. ligy postoupí jen vítěz

z 2. ligy sestoupí 15. a 16. tým

baráž se nehraje

1. liga v ročníku 2020/2021 se hraje se 17 účastníky

2. liga v ročníku 2020/2021 se hraje s 15 účastníky Nedohraje se baráž

přednost má 14. tým první ligy a 2. tým druhé ligy. Pak následuje 3. tým druhé ligy a pak je až řadu na 15. týmu první ligy.

Ligová fotbalová asociace (LFA) jako řídící orgán musela kvůli opatřením v souvislosti se šířením koronaviru provést úpravu rozpisu první a druhé ligy.

Řeší sestupy z nejvyšší soutěže, postupy a pády z druhé ligy a nominace do pohárů.

Pokud se Fortuna liga nedohraje, nebude vyhlášeno konečné pořadí, to znamená ani mistr. K němu má po čtyřiadvaceti kolech nejblíž Slavia, před druhou Plzní má osmibodový náskok a před sebou jedenáct zápasů.

„V mimořádných případech, kdy v důsledku vyšší moci nebude možné dokončit soutěž odehráním všech utkání, rozhodne řídící orgán o ukončení ročníku bez určení konečného pořadí, tedy i bez určení vítěze a posledního mužstva v té soutěži, ve které nebyla odehrána všechna utkání,“ píše se v rozpisu.

Když se nedohraje Fortuna liga a ani Fortuna národní liga, nebude mistr, nebude sestupující, nebude postupující.

Pokud by každá soutěž měla jiný osud, projeví se to v obou.

Když se nedohraje jen druhá liga, tak první bude mít svého šampiona a jednoho sestupujícího, kterým bude poslední šestnáctý tým tabulky. Patnáctý a čtrnáctý už se však vyhnou baráži.

Z druhé ligy mezi elitu postoupí tým na prvním místě tabulky ke dni skončení, přičemž v případě bodové rovnosti rozhoduje skóre. Když nebudou mít mužstva odehrána stejný počet utkání, dojde na přepočet. Druhý a třetí v pořadí z druhé ligy nepůjdou do baráže a také ze soutěže nikdo nesestoupí.

Pokud by se nedohrála první liga, ale druhá ano, tak by mezi elitu postoupil jen její vítěz. Druhý a třetí tým v pořadí by měly smůlu, na baráž by nedošlo. A jelikož by z první ligy nikdo nesestoupil, v příštím ročníku 2020/2021 by se nejvyšší soutěž hrála se sedmnácti účastníky. Z druhé ligy by spadli poslední dva, takže by se příští ročník odehrál s patnácti účastníky.

Pokud by došlo k zastavení fotbalu během baráže, rozhodne o účasti mezi elitou následující pořadí: přednost má 14. tým první ligy a 2. tým druhé ligy. Pak následuje 3. tým druhé ligy a jako poslední jde na řadu na 15. týmu první ligy.

Jak do pohárů, když se nedohraje platí pořadí v tabulce ke dni ukončení na 1. až 6. místě

pokud nebude dokončena ani základní části, v případě bodové rovnosti rozhoduje skóre; při různém počtu zápasů přepočet

pokud nebudou odehrána všechna utkání skupiny o titul, platí stávající pořadí

pokud bude dokončena základní část i všechna utkání skupiny o titul, platí pořadí a je vyhlášen mistr

Kdyby se z baráže dvojzápasu odehrálo pouze jedno utkání a odveta už by se z důvodu zásahu vyšší moci neuskutečnila, jako by baráž ani nezačala a přihlédne se ke zmíněnému pořadí.

Teoreticky tak může postoupit i poražený z prvního duelu.

Co se týče účasti v evropských pohárech, v případě nedohrání první ligy a domácího poháru platí tabulka ke dni skončení. Prvnímu zůstane nejvýhodnější pozice a postup do 3. předkola Ligy mistrů. Druhý v pořadí půjde do 2. předkola Champions League.

Třetí půjde do 3. předkola Evropské ligy, čtvrtý a pátý do 2. předkola Evropská ligy.

Pokud by se dohrál alespoň Mol Cup, jeho vítěz má nejvýhodnější pozici v kvalifikaci Evropské ligy, takže by šel do 3. předkola. Třetí a čtvrtý tým do 2. předkola.