Tvrdík: S jednáním jsem spokojený. S Křetínským budeme řešit reformu LFA

Hlasoval pro to, aby se přerušená sezona Fortuna ligy dohrála.

Při volbě předsedy Ligové fotbalové asociace (LFA) však pro jediného kandidáta Dušana Svobodu ruku nezvedl.

„Ale zase jsem od pana předsedy slyšel, že se bude snažit, aby se kritika, která se na něj snesla, už neopakovala,“ řekl Tvrdík novinářům po skončení jednání.

O čem předseda slávistického představenstva ještě mluvil?

O dohrání sezony. „Chtěli jsme hrát fotbal, hlasovali jsme pro. Jsem spokojený, že vedení LFA přislíbilo kvůli situacím, které mohou být před námi a kterých jsme se báli, svolat další Ligové grémium, aby o nich rozhodly všechny kluby a nebylo to jen na vedení LFA. Jde o situace, kdy bude muset celé mužstvo do karantény a pokud by se termínová listina protáhla za patnáctý červenec.“

O zdravotním riziku pro hráče. „Jsem spokojen, jak jsou od LFA nastavena zdravotnická pravidla, jak vytváří podmínky a bariéry, aby hráči byli v pořádku. Nevěřím, že se rychle najde vakcína, koronavirus nezmizí. Musíme se s ním naučit žít a hrát fotbal. Líbilo se mi, co řekl pan docent Rastislav Maďar, že to musíme zkusit. Když nezačneme teď, nezačali bychom ani na podzim, ani příští rok. Za mě je to neznámý prostor. Hráči budou třikrát testováni, pokaždé budeme trnout, jak to dopadne. Pro nás je to složité, ale to je pro všechny lidi v Česku.“

O kritice vedení LFA, jejího předsedy Svobody a výpadech vůči Spartě a Plzni. „Vyvolali jsme diskuzi. Jsme domluvení se sparťanským majitelem Danielem Křetínským, že se příští týden sejdeme a začneme vést debatu o reformě LFA. Začneme spolu a pak přizveme další kluby. Své výtky jsem na grémiu řekl. Ke komunikaci, k materiálům, které mají být líp předjednány. Že se má hledat konsenzus mezi všemi kluby. Na činnosti LFA je co zlepšovat.“

O tom, proč Slavia nepostavila svého kandidáta na předsedu. „Hledali jsme ho. Situaci v LFA jsme začali vnímat kriticky až poslední dva měsíce. Jsme snad jediná liga v Evropě ze čtyřiapadesáti soutěží, která nedokázala zorganizovat videokonferenci, aby kluby společně komunikovaly. Najít v současné krizové době vhodného kandidáta je těžké. Oslovili jsme manažery, někteří měli zájem, ale pak kandidaturu nechtěli zvednout. Nakonec jsem mluvil s Danielem Křetínským a pro mě je zásadní vést debatu uvnitř LFA. Je zapotřebí zvýšit prestiž asociace, hledat nové sponzory a získávat diváky.“

O přání ukončit sezonu nejpozději do 15. července. „S tím jsme na jednání šli. Domluvili jsme se na pravidlech, pokud by se sezona musela protáhnout do druhé poloviny července. Pro nás je důležité, abychom měli čas na přípravu na pohárovou kvalifikaci. Řada našich případných soupeřů dohraje ligu do konce června a času budou mít dost. My obhajujeme hodně bodů do národního koeficientu. Jestli se nám to nepodaří, v dalších letech budeme mít v pohárech jen čtyři týmy místo pěti. Jelikož velká část ligy je financována z mezinárodních soutěží, byla by tragická chyba, pokud bychom pohárovým zástupcům čas na přípravu nedopřáli.“