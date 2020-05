Fotbalisté přivítali restart druhé ligy. Derby v Brně možná i s diváky

V návrhu pro kluby, který má MF DNES k dispozici, je termín tohoto utkání stanoven na úterý 9. června. Může ho o jeden nebo dva dny odsunout zařazení do vysílání České televize, to už by však nemělo hrát roli v tom, že zápas nemusí proběhnout před prázdnými tribunami.

Ministerstvo zdravotnictví informovalo kluby o variantě pustit na fotbal od 8. června až tisíc osob; to v případě, pokud se koronavirus bude dál dařit držet na uzdě. Do tohoto limitu by se samozřejmě počítali i přímí aktéři zápasu, jako jsou hráči, realizační týmy, technický personál a další, ale nějakých 800 lidí už by žhavé brněnské derby na malém stadionu Líšně, která bude domácím týmem, vidět mohlo.

„Bylo by to krásné. Budu jen rád, pokud se to povede, protože hrát fotbal bez diváků by bylo smutné. A derby pro fanoušky? Jenom dobře,“ reagoval na povzbudivé zvěsti líšeňský útočník Tomáš Machálek.

Zbrojovka hostí Uničov, Líšeň si zahraje s Opavou

Přestože ještě zbývá vyřešit ještě několik otazníků kolem samotné organizace zápasů, to hlavní je, že fotbal pokračuje. Ve formě příprav dokonce hned od středy: Zbrojovka si k sobě do Králova Pole pozvala na 17.30 třetiligový Uničov (živě přenáší Zbrojovka TV), Líšeň hostí od 16 hodin v Blažovicích na Brněnsku prvoligovou Opavu a taky ona se pokusí o vysílání na internetu. V sobotu pak Zbrojovka jede do Olomouce změřit síly se Sigmou a Líšeň ve Svitavách nastoupí proti Hradci Králové. O body by se pak ve 2. lize mělo začít hrát 26. května.

Tohle všechno umožnilo v úterý hlasování ligového grémia. Nebylo dramatické ani komplikované, jak se možná leckdo bál.

„Neměl jsem obavy, že by se pokračování soutěží neprohlasovalo. Situaci jsme malinko znali. Už z logiky věci jsem se neobával, že by snad kluby nechtěly pokračovat v tom, co je pro ně prioritní. Řešily se detaily, například jak nastavit pravidla ohledně hygieny tak, aby nebylo ohroženo zdraví hráčů a přítomných osob,“ hlásil z Prahy sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Těžký los Brna: derby a pak Jihlava a Hradec

Pro brněnský tým bude nejnáročnějším obdobím během zbytku soutěže týden před polovinou června. Ve třech kolech po sobě narazí na Líšeň, Jihlavu a Hradec Králové, a jen s Jihlavou hraje doma. Body z tohoto období mohou rozhodnout. V aktuální tabulce je Zbrojovka třetí, s čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Pardubice, s nimiž už má oba duely odehrané z podzimu. Na to, aby je předstihla nebo se umístila na „barážových“ místech, má ještě třináct kol.

„Mrzí nás, že nejbližší pokračování soutěží bude bez diváků. Pro nás konkrétně jsou fanoušci důležitým článkem v cestě za úspěchem, ale bohužel tohle je v tuto chvíli jediná možná cesta. Bereme to jako daň za snahu o dohrání soutěže,“ řekl Požár.

V úplném tichu však druholigový restart být nemusí. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje na prvních zápasech přítomnost 300 až 500 osob. „Už i ta pětistovka by byla vítaná,“ pravil útočník Machálek z Líšně.

V jeho případě je radost z pokračování druhé ligy o to větší, že jeho otci, trenérovi Zbrojovky, dává možnost usilovat o postup do nejvyšší soutěže. „Ano, to je jeden z mnoha důvodů, proč jsem rád, že budeme mít šanci znovu začít hrát,“ přisvědčil Machálek mladší.