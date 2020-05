Roztrpčený kouč Brna po debaklu: Diváky máme hrou zvát, ne děsit

Ač se fotbalový život v Česku kvůli koronavirové infekci téměř zastavil, Miloslav Machálek nezahálel. Hlavu od fotbalu si kouč fotbalistů Zbrojovky Brno čistil prací na chalupě.

Taktiku i rošády v sestavě však musí rychle oprášit. Přípravné duely proti prvoligovým soupeřům ukázaly slabiny týmu, jenž si dělá zálusk na návrat do první ligy. Ty po nepovedeném zápase proti Zlínu, který Zbrojovka prohrála 0:5, rozebral pro MF DNES.

„Chtěl bych fanoušky ubezpečit, že výkony z přípravy se opakovat nebudou,“ pravil odhodlaně. Už příští týden se zase hraje 2. liga.

Jak jste využil nečekaného volna?

V Brně jsem moc nebyl. Vše bylo stejně uzavřené. Měl jsem to štěstí, že jsem s rodinou byl na chalupě v Horním Štěpánově, kde jsme se synem a manželkou udělali velký kus práce.

Čím jste vyplnil čas?

Prací. Dělal jsem na zahrádce i na druhém domě, který nyní dávám dohromady. Snažil jsem se tedy nečekaného volna smysluplně využít ku prospěchu té chalupy.

Trápil jste se nad situací týmu? Měl jste na fotbal vůbec myšlenky?

To bylo období, kdy jsme opravdu dodržovali přísná opatření. Mnoho myšlenek na fotbal jsem tedy neměl, avšak přiznám se, že mi velmi chyběl. Pocit nejistoty opravdu nikomu nikdy nepřidá. Nyní však máme jasně nastavená pravidla a plán zápasů.

Až opadnou koronavirová opatření zamezující divákům přímou účast na stadionech, budou si lidé více vážit toho, že mohou zase jít na fotbal?

Dovolím si tady citovat mého kolegu Petra Radu, který trefně řekl, že fotbal, pivo a klobása patří k životu českého občana. Je otázka druhá, zda fanoušky svojí hrou umíte pozvat, a zde nechci zastírat, že výkon proti Zlínu by posloužil spíš k zahánění fanoušků.

Chybí vám fanouškovská kulisa za zády?

Uvědomíte si, že ten fotbal děláte pro diváky. Byl bych velice rád, kdyby se naplnily stadiony a my jsme mohli opět využít našeho dvanáctého hráče, neboť fanouškovská základna Zbrojovky je výborná. Chtěl bych je také ubezpečit, že výkony z přípravy se opakovat nebudou.

Když začala koronavirová krize, říkal jste, že přechod z přípravy do další přípravy týmu rozhodně neprospěje. Jaké bylo další období dlouhé pauzy?

Bylo to velice nepříjemné, zejména pro hráče, ale i pro všechny kolem. Nicméně musíme se - řekl bych - se situací ztotožnit a pracovat v režimu, který nám byl umožněn a který jsme praktikovali.

Miloslav Machálek při své premiéře na střídačce Zbrojovky Brno.

Co byl pro vás v práci největší problém?

Když se trénovalo po skupinách, komunikace s hráči byla velice omezená, a ta doba opravdu nebyla krátká. Snažili jsme se mužstvo udržet v kondici a připravit jej na další utkání. Ať se na mě nikdo nezlobí, taková příprava prostě není adekvátní tomu, co potřebuje profesionální fotbalový tým. Od doby uvolnění do fáze, kdy můžeme trénovat společně, jsme se konečně vrátili k normálnímu tréninkovému režimu.

Hráči museli notnou dobu trénovat pouze individuálně. Ukázal se jejich poctivý přístup k fotbalu? Přišli všichni pečlivě připravení?

Stále se nám spíše projevují fyzické aspekty. My máme neustále zraněných sedm nebo osm hráčů. Na tréninku se sice pracuje agresivně, liga je však ještě daleko agresivnější. Někteří hráči navíc přišli se zraněním z přestávky. S tím máme momentálně velký problém a mě to opravdu nyní trápí.

Vyplývají zranění z dlouhé přípravy, kdy hráčům chybí zápasové nasazení?

To nechci příliš soudit. Dlouhodobá fáze přípravy vám na psychice a chuti do fotbalu nepřidá. Je jistě možné, že to má vliv, ale nechci to pojmenovat jako jedinou příčinu.

Z utkání proti Zlínu odstoupil Jakub Šural. Máte zprávu o jeho zdravotním stavu?

Zatím ne, něco mu křuplo v oblasti žeber. Takže zatím nevím.

Zbrojovka zrovna mezi obránci nemá příliš široký kádr. Máte obavy, když právě obránce odchází z hřiště s bolestivou grimasou?

Tuto obavu mám od začátku přípravy po koronavirové přestávce, protože Kotula má mononukleózu, Kryštůfek je taktéž zraněný. Jsme tedy vzadu nezpevnění a chybí nám klasické typy defenzivních hráčů.

Po rozvolnění opatření jste porazili Uničov, dvojutkání proti Sigmě Olomouc a Zlínu však nedopadla podle vašich představ. Přípravu tedy chcete hodit za hlavu a brát ji opravdu jen jako test?

Samozřejmě jsme chtěli uhrát výsledky. Líbil se mi první poločas proti Uničovu a chtěli jsme být dominantní i na Sigmě. Narazili jsme však na to, že první liga je daleko agresivnější a naši hráči začali o sobě i svých schopnostech pochybovat. Přesto nechci vše hodnotit jen špatně. I středeční první půle (zápasu se Zlínem) snesla přísnější měřítko.

Zbrojovka má problém prosadit se proti silnějším nebo stejně silným soupeřům. Naopak třetiligovému Uničovu jste nadělili šest branek. Čím si to vysvětlujete?

Bylo to (zápas proti Uničovu) první utkání po pauze. Radost ze hry, pohyb a chuť, to vše bylo ze hry patrné. I víra ve vlastní schopnosti tam byla v pořádku. Poté jsme však narazili na to, co jsem už nakousl. Jestli chceme být někdy prvoligovým týmem, musíme se v oblasti osobní statečnosti, bojovnosti a agresivity zlepšit. Chybí mi i zdravé sobectví a vystihnutí momentu, kdy to hráč vezme na sebe.

Často po zápasech upozorňujete na emotivní poločasový rozbor v kabině, který teď kvůli krátké přestávce není možný. Chybí vám při práci s týmem?

Musíme na to jít podle plánu. S asistenty si řekneme, které hráče chceme vidět na určitých pozicích, a není pro nás zásadní výsledek daného utkání. Chceme si ověřit, zda-li jsou hráči použitelní na neobvyklých postech. I dnes jsme měnili hodně postů a stále se nacházíme ve fázi hledání optimálního složení, bohužel jsme ho však zatím nenašli.

Jak nyní funguje tradiční příprava s využitím videa?

Videopříprava nyní nefunguje vůbec. Nemáme na to podmínky.

Dá se nějak nahradit?

Momentálně musíme fungovat v omezeném režimu s minimem kontaktu. Společná videopříprava nyní tedy není realizovatelná. Vyhlížíme datum 25. května, kdy zase opadnou některá opatření. Na první mistrovský zápas proti Ústí tak už s videem počítáme.