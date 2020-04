Do skupin, od sebe a hrajte! Brněnští fotbalisté se vrátili na hřiště

Kryštůfek se mučil v kopcích V kopcovitém kraji Vysočiny, kde jízdou na kole sílí i olympijská šampionka v rychlobruslení Martina Sáblíková, nabíral kondici během rekonvalescence fotbalový obránce Lukáš Kryštůfek. „Napřed jsem měl nohu po operaci hodně oslabenou a nemohl jsem běhat, takže jsem byl na kole často. Pak jsem kolo a běh střídal. Podmínky na to tady jsou. Jedu se projet, trasa má 35 kilometrů a z toho 30 je do kopce. Žádná sranda,“ hlásí s úsměvem člen zadních řad brněnské Zbrojovky, žijící v Jihlavě. Lepší fráze než „mít štěstí v neštěstí“ se k jeho příběhu nehodí. Po listopadové operaci kolena v zimní pauze místo hraní jen trénoval, dlouho pracoval na návratu a v ideálním případě se měl k zápasu dostat v polovině jara. Fotbalová pauza mu ale umožní, aby byl připraven pro celý zbývající program ve 2. lize. Lukáš Kryštůfek Stejně tak útočník Jan Pázler, který měl kvůli zranění dokonce vynechat celé jaro, v pondělí se Zbrojovkou nastoupil do tréninku. „Počítám s tím, že oproti ostatním budou mít handicap. Vždycky je to otázka adaptace na běžný tréninkový režim, důvěry v léčené místo. To chce čas,“ říká brněnský trenér Miloslav Machálek. Oba dva rekonvalescenty včera bedlivě sledoval. „Musím říct, že Kryštůfek nedělá některé věci stoprocentně, noze ulevuje, uhýbá. Pázler vypadal vcelku normálně,“ sdělil Machálek svoje poznatky. Kryštůfek si uvědomuje, že ho v případě dohrávání soutěže dál nečeká nic snadného. Všeobecně předpokládaný scénář počítá s tím, že přípravné zápasy nebudou a rovnou se začne hrát o body. „To je samozřejmě nepříjemné. Pro mě zvlášť, ale i pro ostatní kluky. Trénink zápasy nenahradí. Pro nás by ale i tak bylo ideální, kdyby se soutěž dohrávala, protože bychom měli šanci postoupit,“ připomíná zkušený obránce týmový cíl. O ten by se rád popral přímo na hřišti. Cesta zpět pro něho byla trnitá. „Dlouho jsem měl nohu v ortéze, celý sval mi opadl. Teď je fyzička zpátky, do přípravy jsem po několika týdnech běhání nastoupil připravený. S balonem to sice zpočátku bylo takové, že mi to skákalo všude možně, ale to už je snad taky v pohodě,“ zhodnotil se.