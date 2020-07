Tři duely elitní skupiny: Sparta už vede, Liberec hostí Slavii. Loučí se Baroš

První Slavia i druhá Plzeň budou v létě bojovat o postup do Ligy mistrů. Sparta coby čerstvý vítěz národního poháru má jistou účast minimálně ve 3. předkole Evropské ligy.

Kdo nejlepší kluby do pohárových bojů doprovodí?

Nejblíž k tomu má Liberec, který si už v neděli může zajistit čtvrtou příčku. Pokukuje po ní však dál i Jablonec.

Ten je aktuálně pátý, což by znamenalo dodatečný zápas o Evropu s vítězem prostřední skupiny nadstavby.

V té se vede druhý rok po sobě nejlépe Mladé Boleslavi, která v sobotu večer vyhrála úvodní finále nad Bohemians jednoznačně 3:0. Odveta se hraje v úterý v Ďolíčku.

„Máme to slušně rozehrané, to je potřeba říct, ale tím, že jsem sám na Bohemce působil a znám tamní prostředí, tak jakákoli lajdáckost nebo vůbec myšlenka, že je hotovo, by nás mohla mrzet,“ varuje mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

V lize se o víkendu hrají pouze čtyři zápasy, protože všechny tři duely ve skupině o záchranu byly kvůli šíření nákazy covid-19 mezi fotbalisty Karviné odloženy na neurčito.

Vážně hrozí, že se boje o přežití nestihnou dokončit, tím pádem by z ligy nikdo nesestoupil, zrušila by se baráž a ze druhé nejvyšší soutěže, kterou aktuálně vedou Pardubice, by o patro výš poskočil její vítěz. V příštím ročníku by pak mezi elitou hrálo 17 týmů.

Volno mají i České Budějovice a Slovácko, pro které sezona skončila už minulý týden vyřazením v play off o Evropu.