Rada se zlobí kvůli stopce za dvě žluté: Kdo to spáchal, tyhle pravidla?

V duelu se Spartou (0:3) se Radovi vykartovali Jan Sýkora a Kasper Hämäläinen a skládání mužstva na závěrečnou bitvu s Ostravou, v níž má Jablonec poslední naději na čtvrtou příčku, nebude pro zkušeného kouče snadná záležitost.

„Mrzí mě, že jsme si hráče zase nechali hloupě vykartovat,“ reagoval Rada, jehož tým inkasoval v posledních dvou zápasech sedm gólů.

Čím si vysvětlujete, že v závěru sezony dostáváte tolik branek?

Nemáme hráče. Pět zraněných, dva vykartovaný, tři nesměj hrát. Třeba Plechatý, u něj to ale je dlouho dané, já si nestěžuju. Žádný jiný mančaft se s něčím podobným snad nepotýká. Nechci se vymlouvat, ale je pro mě frustrující, když musím každý zápas něco tvořit. Čekají nás doma možná dva zápasy a my nemáme hráče. Jsem na tuhle situaci trošku nazlobenej. Před nadstavbou můžeme vykoupit žluté karty a pak se v pěti zápasech po dvou žlutých stojí, to jsem nezažil, kdo to spáchal, tyhle pravidla? Navíc Mladá Boleslav má o zápas míň... Je to z tohohle pohledu složitější, ale dáme jedenáct hráčů dohromady a musíme hrát dál.

Jak blízko, nebo daleko je pro Jablonec čtvrtá příčka? Na Liberec ztrácíte bod.

Jistota není žádná. Máme doma Ostravu, ta už o nic nehraje, ale musíme se připravit. Liberec pojede do Plzně bodovat. Uvidíme, jak to dopadne.

Proč se zápas se Spartou tolik nepovedl?

Do obou poločasů jsme měli špatný vstup. Jak se Sparta dostane takhle brzo do vedení, je silná. Měla několik změn v sestavě, ale nebylo to znát, u ní a Slavie jsou ty změny jen post za post, mají tolik kvalitních hráčů... V prvním poločase jsme měli dobré šance, ale Nita chytal velmi dobře. Zato Sparta měla kromě gólu snad jedinou možnost.

Ale na začátku druhého jste opět inkasovali.

Opět jsme hráče upozorňoval na vstup. Znova. Jenže to je jak kolovrátek, bohužel. Pak už Sparta dominovala. My měli pár šancí, třeba tu možnost s Acostou jsme dobře vykombinovali. Z posledních zápasů jsme směrem dopředu byli asi nejaktivnější a měli nejvíc šancí vstřelit branku. Ale i Sparta měla šance. A výsledek nás samozřejmě mrzí.