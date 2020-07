Jsme v poločase, euforie není na místě, varuje boleslavský záložník Fulnek

Podle Fulneka jsou Středočeši před úterní odvetou v Ďolíčku pouze v poločase a navzdory vysokému vítězství nepropadají euforii.

„Zápas povedený, vyhráli jsme 3:0. Na druhou stranu jsme pořád v poločase, takže nějaká přílišná euforie není na místě. Víme, že Bohemka je doma určitě silnější než venku, takže jsme rádi, že jsme udělali první krok, ale všichni jsme pořád nohama na zemi a nikdo si nemyslí, že už jsme tam. Pořád je před námi celý zápas,“ řekl v nahrávce pro média Fulnek.

V žádném případě nepovažuje odvetu jen za formalitu. „Nikdo takhle nepřemýšlí. Stejně jako my jsme jim dali tři góly, i v úterý se může stát všechno. Nikam na výlet nepojedeme, pořád zůstáváme stoprocentně koncentrovaní. Chceme postoupit do nedělního finále a tam se o to porvat,“ uvedl šestadvacetiletý středopolař.

Vítěz finále se v neděli 12. července utká s pátým týmem ligové skupiny o titul v kvalifikačním zápase o postup do 2. předkola Evropské ligy. Středočeši v minulém ročníku nejenže skupinu o Evropu ovládli, ale nakonec zvítězili i v rozhodujícím kvalifikačním duelu.

Podle Fulneka se utkání proti „Klokanům“ povedlo nejen jemu, nýbrž celému týmu. Mladá Boleslav šla do vedení v 43. minutě, kdy se po Fulnekově centru do vápna prosadil Lukáš Budínský, jenž pět minut po pauze přidal druhou trefu. Povedenou čtvrthodinku domácích na přelomu poločasů završil v 58. minutě přízemní střelou Fulnek.

„První gól byl důležitý, že to bylo chvíli před přestávkou a že jsme šli do kabiny za stavu 1:0. Druhý poločas jsme začali dobře a do konce poločasu jsme z toho neslevili. I za stavu 2:0, 3:0 bylo vidět, že pořád jsme chtěli hrát, nezalezli jsme jenom před bránu, i když Bohemka potom byla trochu víc na balonu. Myslím, že na nás šlo vidět, že pořád jsme ještě chtěli přidat jeden gól,“ prohlásil Fulnek.

Středočechům se na jaře nevedlo, v deseti jarních kolech základní části zvítězili pouze jednou a skončili desátí. V nadstavbové části se jim však daří. V semifinále skupiny o Evropu dvakrát porazili České Budějovice a v součtu s triumfem nad Bohemians vyhráli potřetí za sebou.

„Upřímně nevím, čím to je. Možná nám chvíli trvalo, než jsme se rozjeli a všechno si sedlo. Asi z nás i spadlo, že se základní část ukončila, udělala se za ní čára a šlo se do toho nanovo,“ konstatoval někdejší hráč Jihlavy či Táborska.

„Když to řeknu blbě, kdyby se s Budějovicemi vypadlo, tak bychom sklopili uši a řekli si, že celé jaro od nás bylo hrozné. Takhle jsme věděli, že začínáme s čistým štítem, a zároveň jsme věděli, že jsme skončili s trochu oddřenýma ušima na desátém místě. Myslím si ale, že to úplně neodpovídalo tomu, co reálně umíme a na co máme, nehledě na to, že jaro se nám nepovedlo,“ řekl Fulnek.