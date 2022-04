ONLINE: Hradec hájí šestku, Slovácko hostí Liberec. Hraje se poslední kolo

Vedoucí Slavia hostí Zlín a usiluje o to, aby do nadstavbové skupiny o titul vstoupila v co nejvýhodnějším postavení.

Druhá Plzeň, která na Pražany ztrácí bod, se představí v Mladé Boleslavi. Třetí Sparta hraje v Olomouci.

Zatímco složení skupiny o záchranu je už dané a potvrdí se jen konkrétní umístění mezi 12. a 15. místem, v té elitní zbývá poslední volné místo. Šestou příčku překvapivě drží nováček Hradec Králové, který hraje na stadionu trápících se Bohemians 1905.

Šanci na šestku ale má také Mladá Boleslav, jež ztrácí bod, a Liberec, který je pozadu o dva a nastupuje na Slovácku.

Pátá Ostrava hostí Jablonec. Zatímco Baník nevyhrál šest kol po sobě, dvanáctí Severočeši dokonce devět. Teplice v záchranářské skupině vyzvou České Budějovice, poslední Karviná se utkává s předposledními Pardubicemi.

Výhodu v nadstavbových skupinách mají mužstva, která se umístí výš v tabulce. První tři titulové i záchranářské skupiny odehrají tři z pěti zápasů doma; ty v play off pavoukovi o umístění čekají na vlastním stadionu odvetné duely.