Zrodila se hvězda. Kluci ve Spartě se sázeli, kolik dám gólů, říká Sejk

„Po zápase v Ostravě,“ zmiňuje Sejk své dvougólové entrée do ligy, „jsem se bavil s některými kluky ze Sparty. A říkali mi, že se mezi sebou sázeli, kolik dám gólů. Některá čísla mě překvapila, protože byla dost vysoká.“

Konkrétně se bavil se záložníkem Adamem Karabcem, o rok mladším. „Věřil mi nejvíc, šlo o velkou cifru, ale teď si myslím, že to není nereálné. Karabcův tip ale povím až po sezoně, jestli ho splním. Ostatní sázky moc nevím, on mi říkal svůj, byly tam i nějaké nižší.“

V posledním kole základní části ligy Sejk zařídil vítězný úder, Teplice ve středu porazily českobudějovické Dynamo 2:1 a vyskočily nad barážovou zónu. A útočník se probil ještě do dvou dalších šancí. „Sejky je mladý hráč, jednou zahraje super, pak třeba hůř, ale je to pořád bojovník, ty potřebujeme,“ chválí ho trenér Jiří Jarošík.

Rychlý, dravý, těžko odstavitelný, tyhle vlastnosti rodáka z Děčína zdobí. Plus dobré zakončení. A souboje s ním bolí, jak nedávno tvrdil, když ostře zajel do liberecké ikony Gebre Selassieho.

„Fyzicky se cítím skvěle, jsem dobře připravený i na tyhle anglické týdny, vydržím tu zátěž. A v tom se odráží moje sebevědomí. Vím, že toho dost oběhám, že to zvládnu potom můžu dopředu valit na plné pecky valit a neztrácím hned sílu,“ vykresluje 180 cm vysoký fotbalista, který na své čtyři góly potřeboval jen sedm střel na branku.

Zatímco herní sebevědomí mu nechybí, v kabině ještě mezi ty hlasité nepatří. „Pořád jsem takový ne pozadu, ale držím se zkrátka. V teplické šatně jsou ohromně zkušení kluci, kteří to po minulé porážce s Pardubicemi vzali za své. Kabina je tady zdravě nastavená,“ líbí se mu.

Krach 0:2 v Ďolíčku, kde mají Pardubice azyl, a hlavně bezkrevný výkon spustily lomoz v týmu žlutomodrých. „Vyříkali jsme si to všichni mezi sebou, tohle se nemůže opakovat. Fotbalově se asi může někdy stát, že to nepůjde, ale nasazení musí být pořád. Sobě i fanouškům jsme proti Českým Budějovicím ukázali, že to je náš styl, že takhle se budeme chtít prezentovat pořád, že s Pardubicemi šlo jen o zkrat, který je za námi.“

Teplice ho odčinily i díky Sejkovu gólovému zápisu zkraje druhého poločasu, kdy se mazáckou zasekávačkou zbavil obránce a brankáře překonal střelou ke vzdálenější tyči. „Změnili jsme trošku styl hry v defenzivě, stáhli jsme se do bloku, nepresovali jsme po celém hřišti. Hráli jsme po zemi a měli jsme bojovnost, nasazení, souboje, které se vždy zúročí do šancí. V zápasech, kde nasazení nebylo skoro vůbec, jsme příležitosti neměli,“ srovnává Sejk.

Skláři se posunuli na 12. místo, ale stále jen bod nad barážové příčky. „Nemůžeme se bavit, že jsme zachránění, ale máme super pozici do nadstavby. Ovšem i proti soupeřům ze spodku tabulky musíme být nabuzení jako na Plzeň, Slavii nebo Spartu,“ velí mládežnický reprezentant. „Mojí ambicí je vyhrát skupinu o záchranu, není to nereálné. Kádr a kvalitu máme. Řekl jsem to teď nahlas a možná zbytečně, ale je to můj cíl.“

Ten svůj gólový už překonal. Za původní metu si určil tři jarní branky. Teď už má o jednu víc. „Po Ostravě jsem se cítil už na jiné číslo, cíl jsem postupně začal navyšovat. Ani na čtyřech gólech se zastavit nechci.“

Vidí to i šéfové Sparty, odkud přišel na Stínadla hostovat. Mimochodem, v Teplicích už prošel mládeží. „V kontaktu s vedení Sparty jsem, ale ne ve velkém. Po úspěšných zápasech napsali, i po nevydařených.“ Jaký bude ten sobotní domácí s Bohemians?