Krásný večer olomoucké Sigmy: plný dům, zářící dříč Breite a skalp Sparty

Devět tisícovek diváků na Andrově stadionu odměnilo olomoucké fotbalisty za působivý výkon aplausem. Takovou Sigmu by chtěli mít pokaždé. Nasvícenou nejen umělým osvětlením.

Kurážnou, sebevědomou, běhavou, rychlou, agresivní, dobře kombinující a produktivní. „Krásné to bylo. A ještě pod světly,“ užíval si hrdina Breite kouzelný večer.

Po ostudném výprasku 0:3 od Hradce Králové se sigmáci za tři dny změnili k nepoznání. Spartu včera doma zaslouženě přehráli a odstřihli ji z boje o titul. Zase jednou ukázali své lepší já. A opět na dálku výrazně promluvili do mistrovské zápletky. Dvakrát o body obrali Plzeň, teď srazili Spartu.

I se Slavií hráli vyrovnané zápasy. Přesto sami do mistrovské skupiny čili elitní šestky nepatří a čeká je jen utkání o sedmé místo a milionový bonus. „Štve nás to, ale kluci si koupili odpustek za Hradec,“ pravil olomoucký trenér Václav Jílek.

„Mrzí nás to hodně. Kdybychom zvládli Hradec, věřili jsme, že bychom se tam dotlačili,“ přemítal Breite. „Sami si klademe otázku, proč jsme takto nehráli s Hradcem, kde jsme vyhořeli. Jsme rádi, že jsme to dokázali odčinit. Vítězství nad Spartou se vždycky cení.“

Na sparťany vletěli jako býci na rudou barvu. Dostupovali je okamžitě a záhy nebylo de facto co řešit.

V sedmé minutě Breite získal odražený míč, protáhl se kolem stínujícího Hložka a skákající merunu napálil ze 25 metrů parádně k tyči.

„Nechtěl jsem přihrávat. Vždycky vymýšlíme, chceme to dotáhnout do kuchyně a je z toho brejk, tak jsem do toho prásknul,“ líčil.

Za čtyři minuty si srovnal balon u praporku, ač rohy obvykle nekope, a poslal centr na čelo stopera Víta Beneše, který zblízka napnul síť.

„Došli zahrávající hráči, tak to padlo na mě,“ usmíval se Breite.

Slavit mohl už kapitán Roman Hubník, ale to se brankář Heča ještě blýsknul reflexivním zákrokem na čáře. Na následující roh však nevyběhl a tribuny bouřily podruhé. „To je hodně netypické,“ komentoval Breite svůj ofenzivní příspěvek. „Je to pěkné, ale jsem rád, že jsme to zvládli jako tým.“

Jílkovi, který se do Sigmy vrátil v létě po nevydařené štaci ve Spartě, skvěle vyšla i změna rozestavení na tři stopery: Hubník, Beneš a Jemelka hráli bezchybně. Halfbek Chvátal zase motal Krejčího staršího. Zbytečně však vyzdvihovat jednotlivce, Olomouc převyšovala Spartu týmovým pojetím.

Ani po změně stran toho favoritovi příliš nedovolila. A když už, měla v zádech spolehlivého brankáře Macíka, jenž vykopl na čáře ránu střídajícího Karabce. „Kolikrát se říká, když vyhrajete, že soupeř hrál špatně, ale bylo to způsobené naší aktivitou. Nebylo to jen o tom, že bychom nakopávali. Chtěli jsme hrát a bylo to koukatelné. Sedlo nám to od začátku do konce,“ lebedil si Breite. „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Víc jsme to odpracovali, byli jsme efektivní. Vedení jsme mohli i navýšit,“ chválil Jílek.

Zato sparťanský kouč Pavel Vrba mančaft nepoznával. Vůbec se nedostal do hry. „K prvnímu poločasu nemám žádné vysvětlení. Podali jsme nejhorší výkon v posledním období. Sigma byla lepší pohybově a zaslouženě vedla rychle 2:0. Ulehčili jsme jí to, standardky máme bránit lépe,“ mračil se. „Výsledek je spravedlivý, byli jsme slabší. Pro mě je to obrovské rozčarování. Věděli jsme, že když v Olomouci nebudeme bodovat, ztrácíme pozici, kterou jsme si vybojovali v pěti zápasech. Naděje na titul je už malá.“

Ani sparťanský útočník Adam Hložek se přes skvělou obranu v čele s Hubníkem neprosadil. „Nevím, co se s námi stalo. Věděli jsme, že Olomouc nás bude presovat nahoře, a nedokázali jsme se s tím poprat. Sotva jsme si vytvořili pár šancí. Sigma byla lepší,“ uznal. „Nedala nám prostor. Nebylo to jen o Hubníkovi, celé jejich mužstvo hrálo velmi dobře a zasloužilo si vyhrát.“

Bez ohledu na to, že Sparta neměla den, Sigma předvedla, že může bavit. „Kluci ukázali, že pokud zvolíme správný přístup, jsme schopni hrát s kýmkoli,“ těší Jílka. „Je to po dvou letech zase fotbalové. Šestku jsme ale mohli udělat. Věřím, že se ponaučíme,“ přeje si Breite.