Rozčarování, nejhorší výkon. Sparťanský kouč po blamáži v Olomouci neměl slov

Sparta na Andrově stadionu zažila výsledkovou i herní blamáž, o dvě branka prohrávala už po deseti minutách a ve zbývajících osmdesáti minutách nebyla se zápasem schopna nic udělat.

Na první Slavii ztrácí sedm bodů, na druhou Plzeň má šestibodové manko a v nadstavbě je ve hře už jen patnáct bodů. Navíc se svými konkurenty hraje na jejich stadionech.

„Výsledek je spravedlivý, byli jsme slabší. Sigma zaslouženě vyhrála,“ prohlásil Vrba.

„Věděli jsme, že když v Olomouci nebudeme bodovat, ztrácíme pozici, kterou jsme si vybojovali v předchozích pěti zápasech,“ zmínil Vrba pět výher za sebou.

„Naděje na titul je už hodně, hodně malá. Sezonu můžeme zachránit ve finále poháru. To bude teď pro nás vrchol. Pohár může některé věci napravit, ale ne všechny,“ zdůraznil Vrba.

Sparťané nechytili tempo zápasu, všude byli pozdě, všude druzí, nestíhali, prohrávali souboje, v obraně hořeli, v ofenzívě nic nepředvedli.

„K prvnímu poločasu nemám žádné vysvětlení. Podali jsme nejhorší výkon v posledním období. Sigma byla lepší pohybově a zaslouženě rychle vedla dva nula,“ poznamenal sparťanský kouč.

První gól dal Breite střelou ze střední vzdálenosti, když se prosadil přes Hložka. Druhý vstřelil Beneš po centru z rohu. „Sigmě jsme to ulehčili, standardky musíme bránit lépe.“

Nepomohla ani poločasová střídání, ani další změny.

„Chtěli jsem být po stranách výraznější, aby Krejčí a Wiesner podporovali útočnou fázi. Bohužel nebyli v ní platní. Hlavně od Ládi Krejčího jsme čekali víc,“ kritizoval krajní obránce.

„Souček hrál naposledy na začátku března, měl to složité. Ale je tři týdny zdravý, měl by být připravený. Bylo to však na něj moc rychlé,“ vysvětlil, proč středního záložníka střídal už v poločase.

Vrbovi chyběli tři stabilní stopeři, Panák a Čelůstka jsou několik týdnů zranění, pro zápas v Olomouci se hloupě vykartoval Hancko, asi nejlepší sparťan poslední doby. Trest měl i Pavelka.

„Zásah do sestavy to byl. Ale máme ve Spartě hráče, kteří by to měli zvládat. A nevím, jestli nám to v Olomouci ukázalo, že to zvládají,“ přemítal Vrba.