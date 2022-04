V šestce jsme měli být, štve mě to, říká olomoucký kouč Jílek

„Štve mě, že nejsme v mistrovské skupině. Měli jsme na to,“ přemítá Jílek před zítřejším (16.00) domácím semifinále prostřední skupiny proti Liberci.

Kdybyste hráli častěji jako proti Spartě...

Kluci jednoznačně ukázali, že pokud zvolíme správný přístup, jsme schopni hrát s kýmkoli. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. V součtu obou poločasů jsme byli týmem, který to i víc odpracoval. Byli jsme produktivní a vedení jsme mohli ještě navýšit. Záměr byl vstoupit do utkání aktivně, nepustit Spartu do rozehrávky, držení míče, kde je teď silná a eliminovat její přednosti. Sázeli jsme na to, abychom byli daleko agresivnější, přímočařejší a kvalitnější, než jsme byli s Hradcem, kde jsme to nezvládli.

ONLINE: Olomouc vs. Liberec podrobná reportáž v neděli od 16:00

Bylo vaším záměr zkusit Spartu zaskočit hned na začátku, kdy jste dali dva góly do 11. minuty?

Jedna věc záměr, druhá realizace. Každé domácí mužstvo chce většinou vstoupit do utkání aktivně. Nevím, jestli jsme Spartu nezaskočili rozestavením, protože jsme v poslední době nehráli na tři obránce, ale pro nás to byla nutnost, protože nám vypadli Zahradníček, Matoušek, González, Daněk. Neměli jsme tolik nábojů. Kluci to rozestavení zvládli fantasticky a úvod nám strašně nahrál. Pokud dáte dva gól do jedenácté minuty, tak mužstvo získá sebevědomí. Kromě dvou příležitostí v závěru si Sparta nevypracovala více šancí, což těší.

Favorita jste nepustili do tlaku.

Sparta měla převahu jen v držení míče, ale na vlastní polovině. Hráli jsme hodně aktivně a drželi jsme Spartu na distanc. Mluví se o tom, že vedení 2:0 v poločase je ošemetný výsledek. Sparta se však k ničemu nedostala, obraz hry se výrazně nezměnil. Od 65. minuty jsem byl přesvědčený, že utkání zvládneme, protože jsem necítil ze Sparty nebezpečí, což jde za našimi hráči. Možná Spartě zápas nesedl tak, jak nesedl nám s Hradcem.

Olomouc bez Greššáka a Navrátila Jan Navrátil na tréninku Olomouce. Fotbalistům Olomouce budou ve zbytku sezony chybět záložníci Lukáš Greššák a Jan Navrátil. Oba se zranili ve středečním utkání proti Spartě na závěr základní části první ligy. Greššák musel střídat v 53. minutě zápasu, který Olomouc vyhrála 2:0. Třiatřicetiletý slovenský fotbalista má poraněná žebra. Navrátil opustil hřiště v 69. minutě kvůli svalovému zranění. Olomouc čekají boje o 7. až 10. místo. V nich Hanákům nepomohou ani záložník Jiří Spáčil, který kvůli poraněnému nártu chybí už několik týdnů, obránce Florent Poulolo (koleno) a útočník David Vaněček. „Vzhledem ke stavu jeho kolena a celkové fyzické připravenosti klub upřednostnil, aby byl plně fit pro start přípravy na novou sezonu,“ uvedla Sigma. Naopak po zranění kotníku by ještě mohl naskočit křídelník Jakub Matoušek.

A trojkové rozestavení vám sedlo náramně.

Na jaře jsme to nepoužili, přitom je to velmi zajímavé a inspirativní rozestavení, skýtá velké možnosti v tlaku nahoře i ve výstavbě. Pro nás je to hlavně funkční, protože Sparta, Plzeň, nebo Slavie chtějí hrát. V defenzivě to nabírá ještě na účinnosti, hráčů v agresivním presinku, vysokém postavení, je víc ale zajištění třemi hráči je slušné. Když už se Sparta odhodlala k dlouhému balonu, měli jsme všechny odražené míče. Sbírali jsme první hlavy proti Čvančarovi i Hložkovi.

Hodně jste útočili po pravé straně Jurajem Chvátalem přes Ladislava Krejčího staršího. Chtěli jste využít, že to není levý bek?

Hlavně jsme chtěli, aby Sparta nehrála čelem do brány. Nemá tak vysoko beky jako Slavia, nebo Plzeň a pro naše halfbeky by bylo složité za nimi chodit tak vysoko. Chtěli jsme je zavírat do vnitřního prostoru a mít tlak na Součka a Sáčka a jít okamžitě do kontru. Co se týče Krejčího i Wiesnera, tak víme, že přednosti do ofenzivy mají větší. Bylo dobře, že nastoupil odpočinutý Juraj Chvátal, který zvládl velmi dobře zápas s béčkem. Byl obrovsky sebevědomý. Instrukce byly, aby přes Ládíka šel jednoduchým naznačením. Bylo vidět, že defenziva není jeho doména.

Netradičně rozdílovým hráčem byl dříč Radim Breite, který ke krásné trefě přidal i asistenci po rohu. Jak to je že vůbec zahrává?

Radim standardky kopat nechtěl, ale museli jsme k tomu přistoupit už čtyři týdny zpátky. Jurajovi Chvátalovi ani Ondrovi Zmrzlému se nedařily, prali se s tím. Radim to trefoval výborně od prvního tréninku. Sparta dlouhodobě hodně inkasuje ze standardek, i když z nich taky hodně skóruje, ale to jsme pohlídali. Hancko jim v tom chyběl moc. Vstřelená branka byla pro Radima velký bonbónek, protože pořád ho vnímám jako hráče do destrukce, který je spíš jen bojovník. Musí sám sobě dokázat, že to tak není, předčit sám sebe, pracovat i ve svém věku na zlepšení techniky, potenciál má. Pracuje na sobě tvrdě. Stejně tak Lukáš Greššák, který nám obrovsky pomohl. Dobrý výkon i z pohledu udržení míče. Jedna věc je Spartu porazit, to se může podařit shodou okolností, ale druhá věc je Spartu přehrát, to ve mně budí obrovské emoce a respekt vůči týmu.

Ve Spartě jste jako trenér nepochodil. Chutná výhra o víc?

Chutná, ale ne proto, že Jílek byl ve Spartě, ale Sparta, Plzeň, Slavia jsou tři top týmy v české lize a my jsme se všemi odehráli velmi dobré utkání. Neměl jsem strach, že bychom to herně či přístupem nezvládli. Mentalita hráčů je v tomto někdy zrádná. Byl bych rád, kdybychom takto přistoupili ke všem utkáním, ale je to velmi složité. Ode mě tam byla zvýšené motivace, něco přijde do kabiny, protože jsem ve Spartě působil, nevnímal jsem to však jako souboj Jílka se Spartou, ale Sigmy se Spartou.

Navíc po dlouhé době přišel téměř plný dům.

Sparta táhne, v Olomouci nejvíc ze všech týmů ze silné trojky. Byl jsem zklamaný, když na Plzeň přišly čtyři tisíce lidí, byť vytvořili v závěru dobrou atmosféru. Ale kvůli tomu hráči, trenéři dělají ten sport. Emocionalita z tribun je pak nádherná. Velmi dobří byli sparťanští fanoušci, naši se přidávali stále více a v závěru to byla velká euforie. Patří jim poděkování. Byl bych rád, kdyby to byl tady standard, ale je hodně dlouhá cesta, abychom dostali v průměru šest, sedm, osm tisíc lidí na stadion.

S top trojkou jste odehráli dobré zápasy, neštve vás o to víc, že tým vybouchne s Hradcem a nepatří tak do mistrovské skupiny?

Štve. Vnímám, co se píše, jaké jsou analýzy. My pracujeme stejně důkladně i na Hradec. Není to tak, že by na Spartu byla zvýšená příprava, naopak jsme měli ještě méně času. Ale pak z výsledku s Hradcem vypadne něco, co je nehodnotitelné. To si musíme přiznat. To jsou strašné rány a musíme si na to odpovědět. Je to chyba trenérů? Hráčů? Fakt se snažíme hledat odpovědi. Za Hradec jsem hráče hodně káral. Nebylo tam sebevědomí, běžecký výkon. Scházelo tomu úplně všechno. Ale oukej, může se stát, že jednou za sezonu zápas nevyjde. Vůbec nám to nesedlo. Hráči měli o to víc zvýšenou motivaci, protože tady bylo hodně dusno. Koupili si odpustek, zvládli to výborně. Ale mrzí mě to, protože jsme v šestce měli být.

V neděli začínáte semifinále nadstavby o sedmé místo proti Liberci. Nasadíte více mladých, nebo lákadlem je milionová prémie?

Vůbec nepřemýšlím o penězích. Sedneme si na to. Neplatí, že o nic nejde. Chceme hrát čtyři zápasy, nikdo nebude chtít po týdnu končit a mít sedmitýdenní volno. Rádi bychom vytěžili mládí, ale chceme s béčkem postoupit do druhé ligy, takže budeme muset síly rozložit.