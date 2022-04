Bojácná, neškodná, poddajná. Co se děje se Spartou na hřištích soupeřů?

Zápasy, v nichž Sparta ztratila šanci na titul Plzeň - Sparta 3:2

Sparta nevyhrála v Plzni jedenáct let, za tu dobu na stadionu ve Štruncových sadech urvala jen dva body za remízy, jinak utrpěla deset porážek. Slovácko - Sparta 4:0

Listopadový výbuch. Hosté měli obrovské mezery v defenzivě. „Pro mě osobně je to obrovská rána. Někteří hráči si asi mysleli, že proti nim nastoupí dorostenci," řekl kouč Vrba. České Budějovice - Sparta 0:0

Sice remíza, ale jen díky tomu, že Budějovice šance zahazovaly, jinak by to dopadlo jako na Slovácku nebo v Olomouci. Jablonec - Sparta 1:1

Na jabloneckém mlatu se nedal kontrolovat míč, sparťané si s příšerným stavem hrací plochy neporadili. Čvančara vyrovnal pět minut před koncem. Slavia - Sparta 2:0

Necelý měsíc před ligovým derby se rivalové potkali v Edenu ve čtvrtfinále poháru. Sparta po suverénním výkonu vyhrála 2:0, Slavia neměla nárok. Pak se role obrátily. Olomouc - Sparta 2:0

7. minuta - 0:1, 10. minuta - 0:2. A hosté už nevstali. „Nevím, co se s námi stalo," hlesl Hložek.