Skupina o titul? Nikdo tam nechce být za výletníka, říká hradecký Rada

„Utkání moc krásy nenabídlo, bylo takové klasické bojovné na Bohemce. Domácí hrajou o hodně, ale to my taky. Bod nám na šesté místo stačil a my jsme spokojení,“ zhodnotil Rada na pozápasové tiskové konferenci.

Týmu jste v sezoně pomohl devíti góly, jste nejlepší střelec týmu. Cítil jste vůdčí úlohu?

Góly jsou bonus. Vzhledem k věku a zkušenostem jsem týmu pomoct musel. Kdyby tomu tak nebylo, byl bych tu zbytečný a někomu zabíral místo.

V čem myslíte, že je síla mančaftu?

Myslím si, že klíč k úspěchu je dobře poskládané mužstvo. Jsou tady různorodé typy, vzadu, vepředu, kdekoliv. Kdykoliv se dá herní varianta změnit. Mužstvo je nějakou dobu pohromadě a teď se sklízí ovoce práce, co se v Hradci nastavila.

Co očekáváte od nadstavby? V prvním kole hrajete se Slavií, pak jedete na Spartu...

Abych řekl pravdu, ještě jsem o tom nepřemýšlel. Nám už o tolik nejde, ale nikdo tam nechce být za výletníka, který každému přijede s úsměvem dát tři body. Sezona nekončí a každý z nás má na hřišti prémie a nechce to dát zadarmo.

Po podzimu jste říkal, že pro mančaft je velký plus, že se zbavil starostí a vaši spoluhráči se můžou ukázat a prodat. V nadstavbě to bude platit dvojnásob.

Jednoznačně. Teď už není žádný stres v podobě záchrany, což hráče svazuje nejvíc. A teď jenom v uvozovkách závidím mladším klukům, kteří se mohou v těch hodně sledovaných zápasech ukázat.

Tuhle sezonu si užíváte. Už jste přemýšlel o té následující?

Musíme sednout se sportovním ředitelem a nějak si to vyhodnotit. Bude to otázka nejbližších dnů, že se bude řešit moje budoucnost.

Vy máte jasno? Chcete pokračovat?

Jo. Já bych chtěl určitě pokračovat v Hradci.

Působil jste i tady v Bohemians. Jaký byl návrat do Ďolíčku?

Vždycky jsem sem jezdil rád a vždycky budu. Těšil jsem se sem. A jsem rád, že jsem si nakonec i zahrál, i když jsem s tím úplně nepočítal. Také jsem rád, že jsem si mohl zahrát na starém Ďolíčku, když teď slaví výročí devadesát let. Všechno sleduju.