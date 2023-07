Nahradí Růska? Fortelný o putování po klubech, ambicích v Olomouci i Jílkovi

Po Vlašimi, Jihlavě a Teplicích zvolil Olomouc, kde stráví i nový ročník. Cíl má však čtyřiadvacetiletý ofenzivní středopolař stále stejný: „Pořád věřím, že to ve Spartě jednou vyjde.“

Nechtěl byste být už kmenovým hráčem a udělat definitivně krok ze Sparty?

Jsou dvě strany mince – pořád jsem hráč Sparty a je obrovská motivace se ve Spartě udržet. Ale stojí to hrozně moc. A ta hostování? Samozřejmě by bylo lepší být čtyři roky na jednom místě a budovat si svoji pozici, být na všechno zvyklý, jet si vlastní režim. Ale beru to tak, jak to je. Jsem na hostování většinu času, ale můj cíl je pořád stejný – probojovat se do Sparty, snažit se udělat si jméno ve fotbale a mít nějaký úspěch.

Nejblíže jste měl do týmu Sparty pod trenérem Priskem v uplynulé sezoně, že?

Pod trenérem Priskem jsem zažil první ostré starty ve Spartě. Bohužel se vypadlo hned na začátku v Evropě, takže možná i to mě stálo místo. Ale takový je fotbal. Potřebujete trošku i štěstí, aby všechno vyšlo ve váš prospěch. Musím makat na tom, abych dostal ještě šanci.

Sparty se nemíníte vzdát bez boje.

Každý hráč by měl mít nějakou motivaci a Sparta je motivace sama o sobě.

Jak jste prožíval její tažení za titulem? A počítáte si ho?

Medaili nemám... Jsem šťastný, že se to povedlo. Od začátku jsem věřil. Věřím každý rok, že se titul povede. Byl jsem šťastný za všechny kluky i realizační tým, protože jsem s nimi zažil přípravu a první půlrok sezony, jaká to byla hrozná muka jak fyzicky, tak psychicky. A rád jsem také za fanoušky, protože konečně dostali, co tak dlouho neměli. O to je to hezčí.

Teď podstupujete předsezonní dril se Sigmou pod trenérem Jílkem, jehož jste zažil už ve Spartě. Stupňuje ještě náročnost přípravy?

Náročné to je v každém týmu v lize, ale jo, trenér Jílek po nás chce obrovské penzum práce, běhavost, presink... Děláme všechno pro to, abychom na to byli kondičně připravení. Trenér Jílek nám to připravuje tak, aby to bylo pro nás výživné.

A jak se cítíte?

Měli jsme toho před odjezdem na soustředění docela dost v nohách, příprava začala zostra. Věřím, že teď máme potřebnou kondici k tomu, abychom zvládali, co po nás trenér bude chtít v lize, jak se budeme chtít prezentovat. Na soustředění to už ladíme na první zápas.

Václav Jílek si vás vytáhl už do áčka Sparty. Cítíte, že vám věří?

Byla to má první příprava ve Spartě. Zažil jsem pod ním skvělou přípravu. Ano, je to trenér, který mi vyhovuje v tom, jaký styl fotbalu chce hrát – fotbalovost, běhavost. To bych řekl, že i mě zdobí. Snažím se hodně běhat a pomáhat týmu svým pohybem. Když do toho přidáme fotbalovost, tak to stojí za to.

Hrál trenér Jílek roli i v tom, že jste Sigmu upřednostnil například před setrváním v Teplicích?

Rozhodně to byla jedna z věcí, která mě motivovala k tomu jít sem. A také to, že Sigma se chce pohybovat na vyšších příčkách aspoň v top šestce, takový cíl máme v hlavách. A chceme hrát fotbal, to mi je všechno vlastní, takže mi to v Olomouci vyhovuje.

Máte extra chuť se v Sigmě ukázat? Kvůli zranění jste toho v jarní části moc nestihl...

Bohužel první hostování jsem víc promarodil, než odehrál. Chtěl jsem ještě pokračovat na hostování, protože se mi v Olomouci líbí, je tady skvělá parta, všechno mi sedí. Nevidím jediný důvod, aby se mi tady nepodařilo navázat minimálně na tu sezonu, co jsem zažil v Teplicích.

A ještě vylepšit šesté místo z minulého ročníku a zaútočit na poháry?

Bylo by krásné být ještě na vyšší příčce, ale ambice je uspět v lize tak, abychom byli v první šestce. Jestli to zvládneme líp, tak to bude jedině dobře. Šestka je pro nás priorita, pak se můžeme posouvat dál.

Bude jedním z vašich úkolů nahradit pod hrotem zraněnou oporu Antonína Růska?

Alternace nebo přímé pozice hráče se ještě neřešily, zkouší se různé styly. Uvidíme, s čím vyrukujeme. Nahradit Tondu? Asi nepřinesu to, co on, a Tonda zase to, co já. Ale pochopitelně bude chybět. Než se zranil, měl skvělou formu – dával góly, měl asistence, tvořil výborně hru a byl pro tým strašně moc platný. Ale takový je bohužel fotbal. Daří se vám, zraníte se. Věřím, že se dá brzo do kupy a všichni půjdeme za jedním cílem – rvát se o lepší umístnění.

Jak se vám žije v Olomouci?

V Olomouci se mi líbí strašně moc. Hned jsem říkal rodině, že tady jdete po ulici a 99 procent lidí nikam nespěchá nebo nevidíte naštvané ksichty, když to řeknu naplno. V Praze je hrozný ruch a občas to leze člověku na mozek, ale tady je krásně.