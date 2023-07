Šest ze šesti. Olomouc vyhrála v přípravě vše. Čeká ji však ostrý start

„Vyhráli jsme všechny zápasy v přípravě, to je cenné. Chceme vyhrát v každém utkání, bez ohledu na to, o jaký typ zápasu jde. Jsme spokojení,“ hlásil asistent trenéra Olomouce Jiří Saňák.

Po vítězném tažení proti Rapidu Vídeň absolvovali v sobotu sigmáci na soustředění v maďarském Büku generálku proti tamnímu Mezőkövesdi SE. Maďary, kteří v loňském ročníku skončili sedmí, porazili 2:1. „Myslím si, že tohle utkání jsme měli plně pod kontrolou. Výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Mělo to skončit větším rozdílem pro nás. Šance jsme na to měli. Myslím si, že jsme se zase posunuli o kousek dál,“ liboval si Saňák.

Skóre opět otevřel fantom Lukáš Juliš. Využil dobrého presinku spoluhráčů a po chybě v rozehrávce tváří v tvář maďarskému gólmanovi nezaváhal. Po jeho návratu ze španělské Ibizy se tak ve staronovém působišti prosadil v šesti přátelácích hned sedmkrát.

Olomoucký Lukáš Juliš se raduje z gólu v zápase s Rapidem Vídeň.

Pokud má tedy někdo jisté místo v základní jedenáctce pro úvodní duel na Spartě (neděle, 18.00), je to právě osmadvacetiletý útočník, odchovanec Sparty. „Ale kluci nám svými výkony zamotali hlavu, to jsme rádi. I když já mám hlavu velkou, tu jen tak zamotat nejde,“ povídal v dobrém rozmaru Saňák. „Cítili jsme dobrou energii, týmovost a hladovost. S tím panuje spokojenost,“ dodal Saňák.

O pozornost si řekl i hbitý záložník Jan Vodháněl. V 83. minutě sobotního zápasu krásným obstřelem zareagoval na vyrovnávací branku Mezőkövesdi ze 73. minuty a stanovil na konečných 2:1. Pro Vodháněla to byla druhá branka v letní přípravě. „Ukázali jsme, že vyrovnání s námi skoro nic neudělalo. Naopak jsme možná ještě víc zapnuli, chtěli zápas zvládnout a úspěšně zakončit soustředění,“ hodnotil pro klubový web další z aspirantů na zahajovací sestavu v lize Jan Navrátil. Na začátku přípravy jej trápilo zranění, v generálce odehrál coby střídající hráč půlhodinu.

A spíše než bolavá noha mu větší starosti dělalo ukrutné vedro. „Zdravotně už věřím, že to bude v pohodě. Ale zápas byl teplem hodně náročný. I pro nás, co jsme nastoupili až druhý poločas. Naštěstí jsme hodně drželi balon, což nám pomáhalo šetřit síly,“ povídal Navrátil.

Jedenáct let čekání na venkovní skalp Sparty

Už dnes se ovšem všechny výsledky mažou. Příprava je u konce, následuje tvrdý start. A nikdo nebude hodnotit, jak povedené bylo předsezonní turné.

Parta trenéra Václava Jílka se chce znovu usadit v elitní šestce. První překážkou budou obhájci titulu. „Nejsem typ hráče, který by před sezonou něco vyhlašoval. Musíme hrát svou hru, být dobří, abychom z toho měli dobrý pocit. A uvidíme, jakým směrem se bude sezona odvíjet. Doufám, že všichni cítí, že by chtěli navázat na něco, co bylo minulou sezonu, a trochu to posunout dál,“ velí Navrátil.

Jan Fortelný toho kvůli zranění na jaře v Sigmě moc neukázal, o to větší chuť má do této sezony.

Jeho partě ale podle kouče Jílka do dokonalosti ještě pár kroků schází. „V kvalitě rozehrávky a výstavby je problém. Během těch dní, které do začátku ligy zbývají, na tom musíme ještě zapracovat, protože máme rezervy,“ uvedl Jílek.

Hanáci Spartu na Letné porazili naposledy v roce 2012 (2:1). Dvakrát se prosadil Michal Ordoš. Jan Navrátil výhře přihlížel z lavičky.