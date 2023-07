Vážně letos nikdo? I olomoucká továrna na talenty může mít výpadek

Sigma vychovává dlouhodobě reprezentanty, o středních obráncích to platí obzvlášť. Stačí vzpomenout na Ujfalušiho, Rozehnala či Kováče, kteří udělali perfektní kariéry v zahraničí. Nebo na současné reprezentanty Kalase, Jemelku a Zimu.

Dvaadvacetiletý Bednár, který se po boku mazáka Vepřeka jevil v druholigovém béčku zprvu nadějně, v přípravě před novou sezonou do ligové kabiny nepovýšil.

A kupodivu ani nikdo jiný. Jen Mikeš Cahel dostal šanci, neboť leváci Sláma se Zmrzlým se chvíli potýkali se zdravotními potížemi, ale na soustředění do Maďarska už nejel.

Trošku nám to zastagnovalo

„Čekal jsem, že už dneska budeme mít z béčka posunuté čtyři kluky, ale trošku nám to zastagnovalo. Ještě třeba rok budou potřebovat,“ přemítal na startu přípravy sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Čekali jsme, že si vezmeme stopera, ale nakonec jsme si vzali mladého Matyse ze Slavie.“ Trenér prvního mužstva Václav Jílek doplnil: „Když se podíváme do béčka, tak nemáme stopera v dlouhodobém horizontu s přesahem do áčka.“ Proto padla volba na Matyse.

„Viděli jsme několik jeho zápasů, hrál ve Vyškově i přes nohu z levé strany. Sice v závěru moc nenastupoval, ale asi už měl Vyškov jiné priority. Měl by se během roku adaptovat a ukázat skutečnou kvalitu. Jsem přesvědčený, že má předpoklady,“ věří Jílek.

Zlepšování hráčů pro áčko je hlavní cíl béčka, nikoli to, jestli skončí ve druhé lize čtvrté, nebo dvanácté. Tento úkol teď po úspěšném mládežnickém trenérovi Augustinu Chromém převezme bývalý kvalitní ligový obránce Tomáš Janotka, jehož čeká premiéra na trenérské lavičce v dospělém fotbale.

„A my chtěli, aby měl tým pohromadě, na hráče si sáhl a měl je k dispozici i v zápasech, aby nebyla fluktuace mezi áčkem a béčkem,“ vysvětlil absenci talentů v áčku Jílek.

„Bavili jsme se o posunu hráčů jako Jirka Spáčil, Štěpán Langer, kluci, kteří tady prokazovali výkonnost. Ale dívali jsme se na to z hlediska zdravotního, měli výpadek, je tady konkurence. Chtěli jsme mít dva týmy pohromadě a netahat hráče, kteří by neměli vytížení u nás a ztráceli jej i v béčku. Nebylo to jednoduché, protože jsme zvyklí, že se pár hráčů posune, ale teď jsme se k tomu postavili takhle a nikdo neříká, že to za pár týdnů nemůže být jinak.“ Rozhodně má kam sáhnout.

Akademie dál chrlí zajímavé fotbalisty. Hadaš, Uriča, Šíp... Leč tentokrát ani nebylo místo, poptávku měl Jílek jen po útočníkovi a stoperovi, jinak má posty zdvojené a mladíci si musí počkat.

Ne vždy se jim však v nabité konkurenci podaří udělat vysněný krok do ligy na Andrově stadionu.

Vyprávět by o tom mohl i někdejší mládežnický reprezentační útočník Tomáš Zlatohlávek, který to ve 23 letech v Sigmě po třech hostováních a 47 ligových minutách vzdal a raději přestoupil do Pardubic.

Nyní se na Hané pokusí porazit Matys, produkt Slavie, v níž byl od pěti let. Z jejího béčka šel hostovat do Vyškova, kde hrál rok a půl druhou ligu. „Za šanci nakouknout do velkého fotbalu ve druhé lize jsem vděčný. Teď se chci porvat o místo v základu Sigmy,“ prohlásil pro klubovou televizi.

„Budu se snažit ukázat, co ve mně je. Když jsem během jara slyšel, že má Sigma zájem, byla to pro mě skvělá zpráva. Za tuhle příležitost jsem rád. Jiné nabídky jsem neřešil, byla to první volba. A béčko je ve druhé lize, kde bych měl případně herní vytíženost.“

Pokud Matys uspěje, bude z netradiční nouze ve vlastní líhni i Sigma profitovat. Byť kvůli klauzuli o zpětném odkupu ne tolik. „Jinak bychom to ale nezaplatili,“ vysvětlil Minář.

„Udělali jsme to rozumově, abychom nemuseli do toho investovat, a kdyby vyskočil, může si ho Slavia za rozumnou částku vzít. Není to nic neobvyklého. Sparta i Slavia to tak dělají. Tím, že máme béčko ve druhé lize, dává nám to smysl. Chviličku mu bude trvat, než ukáže, jestli je ligový,“ soudí.

Vědom si toho, že Olomouc stojí a padá na výchově a pravidelném prodeji odchovanců. Je to její největší chlouba, rodinné stříbro i ekonomická nutnost. A dělá to velmi dobře, o čemž svědčí velký počet hráčů s visačkou made in Sigma živících se fotbalem doma i ve světě.

Ale není to samozřejmost, jak připomenulo tohle léto.