Lob ze třiceti metrů. Čtvrtý zápas, čtvrtý gól. Juliš v Olomouci pálí

Takhle vypadá hlavní letní posila v pohodě. „Ale zase jsem natolik zkušený, abych věděl, že góly v přípravě nic neznamenají. Ovšem pro sebevědomí jsou dobré,“ usmíval se osmadvacetiletý útočník.

Skóroval proti Dolnému Kubínu, Banské Bystrici, Termalici a také za druhý poločas proti Trenčínu splnil hlavní povinnost hroťáka. I díky přispění exsparťana, který strávil jaro ve druholigové španělské Ibize, Sigma vyhrála také počtvrté. „Nebyla to jednoduchá situace. Využil zaváhání stopera a uklidil to nádherně. Když se dostane do šance, tak ví, co udělá, a je schopen to zrealizovat ve velké kvalitě. Je to gólový hráč a¬zase to potvrdil,“ chválil střelce olomoucký trenér Václav Jílek, který s Julišem počítá na místo prodaného reprezentanta Mojmíra Chytila.

Ukazuje se, že Sigma nesáhla vedle. Juliš se snaží také plnit náročné presinkové požadavky. „Minimálně se snaží hodně pracovat pro mužstvo a komunikovat. Zatím panuje spokojenost. Přišel ze soutěže, kde takové nároky nebyly, ale my víme, kde je jeho potenciál. Během čtrnácti dnů bude připravený na první zápas,“ dodal Jílek.

Muritala uspěl na zkoušce

Na zkoušce uspěl i nigerijský útočník Muritala. „Pro nadcházející sezonu by měl zůstat. Je to pracovitý, agresivní, rychlý hráč. Zajímavá typologie. Věřím, že během půlroku se zadaptuje a ukáže víc,“ podotkl Jílek.

Sigmu poslal do vedení kapitán Breite, který utaženou placírkou zakončil ve vápně průnik Vodháněla. Trenčín snížil až v poslední minutě z penalty. „Herně to bylo nejslabší utkání z těch čtyř. Ale soupeř si nevypracoval brankovou příležitost. Byli jsme poctiví a organizovaní, ovšem vepředu nám scházela lehkost a kvalita řešení. Možná nás doběhl náročný program. Pracovali jsme tvrdě a toto bylo zakončení bloku,“ hodnotil Jílek před odjezdem na soustředění do Maďarska, kde sigmáky čeká utkání s Rapidem Vídeň a s maďarským klubem Mezőkövesd.

Juliš si bude chtít střeleckou pohodu přenést hlavně do prvního utkání sezony na Spartě. „Tam se těším moc, ale proti ní bych gól neslavil,“ ujistil.

Olomouc - AS Trenčín 2:1 (1:0) Branky: 16. Breite, 47. Juliš - 90. Gajdoš z pen. Sestava Olomouce, I. poločas: Trefil - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Vodháněl, Breite, Israel, Fortelný, Matoušek - Muritala.

II. poločas: Trefil - Křišťál, Pokorný, Matys, Sláma - Zifčák, Pospíšil, Ventúra, Zorvan, Přichystal - Juliš. Trenér: Jílek.