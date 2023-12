Žák se ve Zlíně poprvé trefil. Oddechl jsem si, pomohlo mi i béčko, přiznal

„Oddechl jsem si, strašně dlouho jsem na to čekal. Jsem rád, že jsem to konečně prolomil. Doufám, že to bude padat,“ povídal Žák, kterého teď ale po příjemných pocitech čekají opačné. Kvůli plánované operaci odlomené chrupavky v kolenu nestihne start zimní přípravy.

Kalí vám to radost z parádního večera?

Musí se nalepit zpátky. Šest až osm týdnů budu mimo. Nedá se nic dělat. Trápí mě to delší dobu, půl rok jsem hrál pod prášky. Chci to konečně vyřešit, abych byl na sto procent.

Co s vaší psychikou dělalo, že se ne a ne trefit?

Každého útočníka štve, když dlouho nedá gól. Jsme od toho, abychom je stříleli. Snažil jsem se pracovat stejně a když pracujete tvrdě, odmění vás to.

Což byl druhý gól, kdy se míč šťastně odrazil od vašeho ramene za záda brankáře, že?

Byla to náhoda. Nevěděl jsem, co s tím chce Vuki (Vukadinovič) udělat. Běžel jsem do vápna a ze dvou metrů to do mě napálil. Spadlo to pod víko. Štěstí. Přiklonilo se k nám. První poločas byl skvělý, nahoře jsme to řešili dobře. U prvního gólu mě Čelda (Čelůstka) krásně našel na přední tyči.

V zahajovací sestavě jste nastoupil poprvé od 30. září. Mrzelo vás hodně, že jste nedostával šance?

To je pravda. Dostal jsem první tři zápasy a to byly Sparta se Slavií. Pak jsem vypadl na strašně dlouhou dobu. Na druhou stranu to bylo o mně. Kdybych hrál dobře, nevypadl bych.

Trenér Červenka vás chválil za pozitivní přístup. Zmiňoval, že jste šel ochotně hrát za třetiligovou rezervu.

Mně to vůbec nevadilo, ba naopak. Požádal jsem trenéra sám. Když dlouho nehrajete, necítíte se na hřišti dobře. Šel jsem rád a pomohlo mi to. Chtěl bych poděkovat trenérům béčka, že mi to umožnili.

I když jste zůstali předposlední, bude zimní pauza po téhle výhře příjemnější?

Změnil se trenér, pomohlo nám to. Hrajeme úplně jiný fotbal, v defenzivě na nulu, chodíme do brejků. I Hradec byl častěji s míčem, ale nám to takhle sedí. Máme vepředu rychlostní typy a jsme schopní něco udělat.