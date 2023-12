Dostál po své rekordní zlínské nule: Příjemné překvapení, zápas mě bavil

„Byla to pro mě novinka. Tyhle statistiky nesleduju. Ale je to příjemné překvapení, radost,“ usmíval se Dostál po sedmatřicátém čistém kontu, kterým pomohl k čtyřgólové destrukci Hradce Králové v podzimní derniéře.

Vážíte si toho hodně?

S Víťou jsem začínal. Když jsem přišel do áčka, byli tady s Aldou Kořínkem. Oba si dobře pamatuju. Víťa uměl v zápasech zachovávat klid, pro mančaft byl hodně cenný. Když bylo potřeba, předváděl důležité zákroky.

Co jste si od něj vzal do své kariéry?

Člověk se snaží vyvíjet sám. Ale Víťa mě naučil, že se nemá házet flinta do žita, když se nedaří. A když se daří, tak naopak být pokorný.

Měl jste sedm sedm zákroků, docela jste se na tuhle nulu nadřel, že?

Ve druhém poločase celkem jo. Hradec se nám tam dostával a měl tři vyložené šance, ze kterých mohl skórovat a zápas nám ještě znepříjemnit. Naštěstí jsme to přežili. Je to pro nás cenné vítězství.

Není paradox, že při výhře 4:0 jste získal cenu pro nejlepšího hráče utkání?

To ano. Kluci předvedli parádní akce. Všechno, co jsme měli nacvičené, nám vyšlo. Za to jim patří obrovská gratulace.

Z prvních čtyř střel jste dali gól. Soucítil se soupeřovým brankářem Bajzou, který nemohl ani zasáhnout?

To stejné jsem zažil v předchozím kole v Liberci (3:5). Tohle byly nechytatelné věci. Co s tím mohl Bajzič dělat? Ano soucítím s ním.

Co se stalo po pauze, že se najednou dostával Hradec snadno do šancí?

Přidali nahoru Šašinku a tím se zvýšil počet útočných hráčů oproti obráncům. Špatně jsme je přebírali. A trošku jsme zalezli. Za stavu 4:0 to chcete odpracovat hlavně defenzivně, nedostat zbytečný gól. Zvláště po zkušenostech s Boleslaví (5:9), kdy jsme vedli o dva góly a za chvilku prohrávali.

Byl zákrok zápasu, když jste u tyče vytáhl tygřím skokem hlavičku Vašulína?

Měl jsme relativně dobré postavení, ale říkal jsem si, hlavně ať se odrazím. Naše malá vápna jsou rozbitá, měkká, rozbředlá, je v nich bláto s pískem, hůře se pohybujete.

Vnímal jste, že jsou z vás hosté frustrovaní? Třeba Vašulín praštil po vašem zásahu dlaní do trávníků.

Ne. Když to lepí, je to super, když to nelepí, je to na prd. Jo, zápas mě bavil. Když chytám, je to lepší. V první půlce jsem neměl tolik práce, ale dva zákroky byly těžké. Musel jsem být koncentrovaný pořád.

Bude po takové výhře zimní pauza příjemnější?

Víme, že bodů není tolik, kolik bychom si představovali. Tímhle zápasem jsme si trošku pomohli a nálada bude lepší. Ale nesmíme se uspokojit. Třeba je to za námi. Teď si odpočineme, a když na jaře začneme, musíme si pamatovat všechno tohle dobré, co se podařilo. Ne to střídat se zápasy jako v Liberci, kde dostaneme pětku, nejsme důslední a máme problémy v defenzivní fázi. Moc bych si přál, abychom tuhle lajnu drželi. Ne každý zápas s nulou, ale postupně odstraňovat defenzivní chybky.