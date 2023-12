Mrzutý poločas vyslal varování. Hrajeme o záchranu, vědí v Hradci

„Po podzimu se ziskem bodů spokojeni nejsme, čeká nás boj o záchranu,“ konstatoval po posledním podzimním vystoupení kouč hradeckého mužstva Václav Kotal.

Přitom Hradec do Zlína vyrazil poté, co jej výhra v Českých Budějovicích vzdálila spodku tabulky.

Jenomže poslední podzimní kolo mu situaci zkomplikovalo. Vedle kruté prohry i tím, že týmy pod Hradcem bodovaly a vnesly tak do nastávající zimní pauzy nejistotu.

„Musíme si to s hráči vyhodnotit a probrat. Máme před sebou náročnou přípravu, která má vést k tomu, abychom podávali lepší výkony,“ komentoval Kotal směr, který si hradecký realizační tým, po podzimu určí.

Přitom Hradec do Zlína odjížděl v dobré náladě. V těžké chvíli po porážce s ostravským Baníkem po dvou inkasovaných gólech v závěru v Budějovicích zabral.

Na něco podobného se cítil i ve Zlíně. Nevyšlo to, byl z toho nejhorší první poločas za dlouhá léta a čtyři inkasované branky.

Těžký direkt, po němž se hradečtí hráči na sebe dívali dost nevěřícně. „V kabině jsme si řekli, že nemá cenu na sebe řvát. Na jednu stranu smolný zápas, čtyři střely, čtyři góly. Nebylo to o tom, že by někdo k tomu špatně přistoupil. I proto nechci celý podzim kvůli tomu jednomu zápasu hodnotit špatně,“ sdělil Petr Kodeš, kapitán hradeckého mužstva.

Možná přitom chybělo málo, aby Hradec šel na zimní pauzu v jiném rozpoložení. Šance v úvodu za bezgólového stavu, tutovka za stavu 0:1. Nic z toho a pro nezasvěceného fanouška podle výsledku blamáž.

„Rozloučení se sezonou jsem si představoval jinak. Hlavně po výkonu a výsledku v Českých Budějovicích,“ přiznal nejen za sebe kouč Kotal.

Vše rozhodla první půle, kterou Hradec i přes převahu a několik šancí prohrál ne vždy vídaným výsledkem 0:4. V zápase dvou týmů, v němž byl mírným favoritem.

„Bohužel první poločas byl z naší strany, nechci říct tragédie, ale spíše zoufalství. My jsme hráli a Zlín dával gól. Ten, kdo dá góly, vyhrává, takový je fotbal. Musíme na to co nejrychleji zapomenout,“ uvedl hradecký trenér.

Zapomínat může hradecký tým do začátku ledna, kdy si hráči užijí krátkou dovolenou, poté začne přípravy. V jejím rámci už druhý lednový týden vyrazí na Maltu, kde ho čekají zápasy Tipsport Cupu. A o necelý měsíc později, druhý únorový víkend, vstoupí domácím zápasem s pražskými Bohemians do jarní části sezony.

„Nebudeme to mít jednoduché,“ přemítá dopředu kouč Kotal i s ohledem na další los, jenž je nejprve posílá do Olomouce a poté do Hradce přivede Mladou Boleslav. Dva týmy z předních příček tabulky.