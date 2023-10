Zápotočný s Niklem povedou Budějovice dál, vedení apeluje na starší hráče

V půlce listopadu uplyne rok od chvíle, kdy mužstvo převzala trenérská dvojice Tomáš Zápotočný – Marek Nikl. A nyní se zřejmě poprvé hlasitěji volalo po tom, že by mohla pomoci změna. Výsledky a pohled na pořadí jsou totiž neúprosné. Jihočeši jsou s deseti body předposlední. Ve třinácti kolech hned devětkrát prohráli, se 30 inkasovanými brankami mají druhou nejhorší defenzivu, venku uhráli jediný bod.

Poslední výkony jsou nevyrovnané, ty slabé převažují. Proto se hned druhý den po prohře s Pardubicemi majitel klubu Vladimír Koubek sešel s trenéry a sportovním úsekem vedení. „Řešili jsme, proč se nám zápas tak nepovedl. Proč jsme byli tak marní. S Márou (Markem Niklem, pozn. red.) jsme si poslechli i nepříjemné věci, ale bylo to korektní. Je to sport, každý zápas nevyjde, ale tohle už se nesmí opakovat,“ uvědomuje si trenér Tomáš Zápotočný.

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl

Ani po fiasku se o případném odvolání dvojice hlavních koučů nejednalo. „Když jsem se dozvěděl, že se hned druhý den máme sejít, tak mi to cvaklo v hlavě. Ale nebylo to téma. Byl jsem mile překvapený, že pan majitel Koubek o tom ani neuvažoval. Povzbudilo nás, že v Budějovicích se jde jinou cestou, než je obvyklé,“ potvrzuje.

Vedení se nelíbily zejména výkony zkušenějších hráčů. „Havel, Králik, Hora, Skalák, Sladký nebo Ondrášek, který je teď zraněný. Tihle starší kluci za to teď musí vzít a zároveň od nás dostanou největší čočku. Na nich to teď stojí, ať si udělají teambuilding, ať nakopnou tým,“ burcuje.

Důvodů neúspěchu bylo podle Zápotočného víc. „Byli jsme špatně nastavení, možná soupeře podcenili. Hráči si mysleli, že to půjde samo, ale tak to nikdy není. Dostali ode mě pořádně naloženo. Udělali faul na fotbal. Od první minuty jsme zápas nechytili a nepomohla nám střídání, změny, nic,“ lituje.

Duelem s Pardubicemi pro Dynamo začala série důležitých zápasů. Nyní jedou černobílí do Liberce, pak hostí Teplice a body potřebují už nutně, protože do konce podzimu je čekají ještě výjezdy na Slavii, do Plzně a na Bohemians, které proloží domácí souboj s Hradcem Králové.