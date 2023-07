Halinský poprvé v lize. Neproměnit pět tutových šancí je pro nás špatná vizitka

„Myslím, že jsme se prezentovali hrou, kterou bychom rádi předváděli v celé sezoně, ale bohužel to nevedlo ani k jednomu bodu. Neproměnit pět tutových šancí je dost špatná vizitka,“ litoval dvacetiletý ligový debutant.

„Ale byl to první zápas. Tímhle výkonem bychom měli poskočit dál. Příští sobotu nás čeká Jablonec, proti kterému už musíme uspět,“ pokračoval Halinský.

Přechod mezi druhou a první ligou absolvuje jen minimum hráčů bez námahy, nicméně Halinský si nějaký tlak na svoji osobu nepřipouštěl. Noc před výkopem spal dobře.

„Už den před zápasem jsem se na svoji premiéru v lize ohromně těšil. Že bych byl nějak nervózní, to ne. Jsem celkem kliďas,“ komentoval to Halinský. „Velký skok to však určitě byl, budu si muset zvyknout hlavně na tempo, dát si rychlé dva doteky s míčem,“ nastínil.

Samozřejmě je také velký rozdíl potkávat na trávníku v ostrých duelech soky typu Chrudimi či Varnsdorfu a najednou narazit na účastníka evropských pohárů.

„Bohemka má výbornou trojici v útoku. Ale řekl bych, že jsme si s tím i tak poradili,“ poznamenal Halinský.

Platilo to až na ten jeden moment v páté minutě, kdy Pardubice neuhlídaly centr Hybše z rohového kopu, po němž vsítil rozhodující gól hlavou Hůlka. Východočeši tak potvrdili, že bránění standardních situací je pro ně noční můrou - vždyť i v nedávné generálce se slovenskými Košicemi z nich dostali dva góly a nemuselo zůstat jen u toho.

„Je to prostě blbý. Na tohle se lze připravit, ze standardek nesmíme inkasovat. Chystali jsme se na to, protože víme, že má Bohemka urostlé hráče a kope je výborně. A pak hned z první dostaneme gól,“ mrzí Halinského.

Nová obranná čtyřka ve složení Michal Surzyn, Halinský, Denis Donát a Matěj Helešic podle něho přitom jinak obstála.

„V soubojích jsme neodpadávali, vyhrávali jsme hlavy. Mám z toho dobrý pocit. Ale byly tam závary, které se daly zvládnout lépe. Koukneme se na video a za týden s Jabloncem to bude vypadat jinak,“ věřil mladý stoper.