Bohemians vychytal výhru. Vím, že tam byly i hrubky, řekl hrdina Reichl

Není to přehnané? Spoluhráčům jsme to vrátil i s úroky.

Já jsem takový. Chci být přesný i v rozehrávce, což třeba tolik nevidíte. Někde něco špatně vyhodím a přenesu to negativně na mužstvo. Kopnu balon nechtěně do autu, přitom bychom mohli útočit. Maličko jsme se báli, ale první kola taková bývají. Kritický k sobě zkrátka jsem a takový i zůstanu. Chci být lepší a lepší.

Na rozehřátí to ale nebyl špatný start ligy, ne? Dres jste asi slušně propotil.

Nějaké zákroky tam byly. Ale kluci dobře bránili a pomohli mi. Na většinu střel jsem viděl, i když třeba letěly mezi nohama hráčů. To bylo velice důležité, abych si tu situaci mohl přečíst.

Co trojice střel soupeře ze 24. minuty, kdy na vás v krátkém sledu pálili Krobot, Donát a Tischler? Poslední ránu už jste vyrážel v podstatě na brankové čáře, pak to přezkoumával i VAR.

Kliku jsem měl hlavně při té první, protože šla tam, kde jsem stál. Proti druhé už jsem stačil trošku zmenšit úhel, zase to letělo do mě. Zbytek už si moc nepamatuju.

Potěšila nula na úvod?

Jak už jsem řekl, zakládám si na tom, abych podával bezchybné výkony. Vím, že tam nějaké hrubky byly. Je však důležité takové zápasy zvládat. Soupeře nebudeme pořád válcovat.. I z mé strany to bylo částečně nervózní. Důležitá je ta výhra, ubojovali jsme to. Uspět v Pardubicích bude těžké, mají mladý, dravý tým, hrají kombinačně. Líbily se mi.

Do Bohemians jste nedávno přestoupil z Hradce Králové. Co vás k tomu vedlo?

Pokud jde o Hradec, mám to tam strašně rád a kluky z tamější šatny taky. Prožil jsem tam krásné dva a půl roku, postup do ligy. Budu na to rád vzpomínat. Ale mám v povaze, že chci poznávat nové lidi, zkusit si život v Praze, něco nového. Teď jsem Bohemák a za Bohemku budu bojovat. Chci s ní vyhrát každý zápas.

Hrála v tom roli i Konferenční liga? Už ve čtvrtek hrajete v norském Bodö.

To je bonus. Ale já byl nadšený z rozhovoru s trenérem Veselým, který mi nastínil, jak to v Bohemce chodí, jaký to je rodinný klub. Zaznamenal jsem to hned, jak jsem tam přijel. Moc se mi zamlouvalo, jak se ke mně všichni chovali.

V Pardubicích jste měli výtečnou podporu, že? Nadchl vás počet fandů v barvách Klokanů?

Jo, zaregistroval jsem to už při rozcvičce. I fanoušci byli jedním z důvodů, proč jsem do Bohemky šel, má je skvělé. V samotném utkání to ale moc nevnímám.