Zpropadený roh! A těch šancí... Pardubičtí litovali nešťastné prohry

Jediný gól padl z rohového kopu, vpředu pak svorně selhali kapitán mužstva Hlavatý, opakovaně Pikul, Krobot, Donát, Tischler nebo Icha. Nepříznivý výsledek 0:1 tudíž nepřekvapí. Co se oproti nedávné nepovedené generálce s Košicemi (0:2) u Pardubic, jejichž obměněný kádr a sestava si teprve musejí sednout, určitě změnilo k lepšímu, je alespoň kombinační hra po celé ploše.

„Mám rozporuplné pocity. Výkon byl velmi dobrý, ale počítají se body, a ty nemáme,“ řekl na pozápasové tiskovce zklamaně kouč Východočechů Radoslav Kováč. „Nedat z těch šancí gól je špatné, a že jsme ho sami dostali ze standardky, mě hrozně mrzí. Na to se lze připravit,“ pokračoval.

Pražané se na podobné příležitosti chystali poctivě a vyšlo jim to hned v 5. minutě, kdy hlavu Hůlky centrem našel Hybš. Balon předtím ještě lehce zdvihl pardubický Donát, který se jej snažil odvrátit.

„My jsme viděli téměř všechna přípravná utkání Pardubic, už s Norimberkem (0:1) inkasovaly po standardce a s Košicemi tam kromě gólu bylo i břevno,“ připomněl šéf lavičky „Klokanů“ Jaroslav Veselý. „Navíc jsme měli i výškovou převahu. Kladli jsme na to důraz a čtvrteční trénink byl zaměřený v podstatě jenom na tyhle situace z rohů. Jsem rád, že se nám ten nácvik vyplatil a že jsme si takhle mohli soupeře ‚otevřít‘,“ líčil spokojeně.

Přitom už ve druhé minutě mohli jít do vedení Pardubičtí, když se Hlavatý prokličkoval do slibné pozice, jenže vystřelil nedůrazně a k tomu mířil jen do bránícího Pražana Křapky, který kdysi v Pardubicích (ještě Pod Vinicí) hostoval.

„To byla velká šance. Míša to nezvedl, trefil nohy. Hned z protiútoku roh a gól... My dobře víme, jak je pro Pardubice v lize důležité vstřelit první branku. Bohužel to neklaplo. Potom jsme měli ještě řadu možností skóre otočit,“ podotkl trenér Kováč.

V dalším průběhu však většinou na čáře čaroval „démon“ Reichl — brankář Bohemians byl mužem střetnutí, a jeho umění tak upozadilo i výkon jednoho z pardubických ligových debutantů Antonína Kinského, gólmana domácích, který, i přes jeden míč ve své síti, chytal též fantasticky.

„Oba vynikli,“ shrnul kouč Veselý. „Objektivně to bylo asi spíš remízové utkání, mohlo to skončit i 3:3 nebo 4:4. My jsme šťastnější, ale produktivita je klíčová. K dokonalosti to však mělo z naší strany daleko,“ konstatoval.

Kováče potěšilo, že se Pardubice po rychlém direktu od Hůlky nesložily, ale naopak dokázaly zapnout.

„Reakce našeho týmu se mi líbila. Netrvalo dlouho, než našel svůj rytmus, a ve zbytku prvního poločasu jsme hráli solidně,“ mínil.

Vůbec největší příležitost jeho mančaft zahodil ve 24. minutě. Krobot pálil po zemi doprostřed brány do Reichla, který pak vyrazil i následnou ránu Donáta a pokus Tischlera zblízka. Balon se po Tischlerově dorážce ocitl na brankové čáře, ovšem za ni nepřešel, což potvrdil i VAR.

„Přežili jsme několik závarů a tady to bylo hodně s klikou,“ oddechl si trenér Veselý.

Brankář Bohemians Michal Reichl zasahuje proti pardubickému útočníkovi Emilu Tischlerovi (12).

O pauze proto přistoupil ke změnám a favorit Pardubice opět na nějakou dobu přitlačil.

„Dařil se nám víc presink. Škoda, že jsme nevyužili nějakou šanci ke vstřelení druhé branky, která by zápas zlomila. Měl ji Köstl, (Jan) Matoušek běžel dvakrát sólo — tohle je třeba proměňovat, protože si pak ušetříte ty nervózní konce,“ řekl Veselý. Domácí totiž nesložili zbraně ani ve chvíli, kdy musel po pouhých sedmi minutách pobytu na hřišti do sprch střídající Jakub Matoušek. Vyfasoval červenou za faul na svého jmenovce, kterým hasil brejk. Ani ze závěrečného náporu Pardubic se ovšem nic neurodilo.

„Nerad mluvím o štěstí, ale i to nám s Bohemkou trošku chybělo. Byl jsem zvědavý, jak to zvládnou kluci, kteří nastoupili v lize poprvé (kromě Kinského obránce Denis Halinský). Popasovali se s tím velice slušně a věřím, že to bude pokračovat. Příští sobotu potřebujeme porazit Jablonec,“ plánoval Kováč.