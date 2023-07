Pardubický kouč Kováč: Druhý domácí zápas už musíme urvat. A pozor na Chramostu

Když se pardubičtí fotbalisté v loňské sezoně střetli s protivníkem z Jablonce potřetí, v předposledním kole nadstavbové skupiny o záchranu, odskočili díky zásahům Sychry a kapitána Černého po necelé půlhodině už na 2:0. Snový start do zápasu jim přirozeně hodně pomohl, skóre se přes šance na obou stranách až do závěrečného hvizdu nijak neposunulo.

„Samozřejmě by bylo krásné to napodobit,“ usměje se trenér Východočechů Radoslav Kováč. „Ale nynější jablonecký mančaft je úplně jiný. Změnil se trenér (Davida Horejše nahradil Radoslav Látal) a mají snad čtrnáct nových hráčů. Organizace hry je odlišná. Nicméně zadání je jasné: druhý domácí zápas, chceme ho za každou cenu zvládnout a vyhrát,“ říká.

K tomu bude potřeba protrhnout střeleckou smůlu, která minule Pardubáky srazila v utkání s Bohemians 1905. Proti Klokanům zahodili spoustu slibných příležitostí.

Ale trenér Kováč ví, že nemůže příliš tlačit na pilu; omlátit každý den hráčům o hlavu, že nedávají góly, postrádá valný smysl.

„Kluci se jen musí soustředit na každý míč a hlavně trefovat bránu. Být důrazní a trpěliví a vytvářet si šance jako doposud,“ podotýká.

Jablonec sice v ligové premiéře v Mladé Boleslavi jeden gól vsítil, jenže to bylo až za prakticky rozhodnutého, krajně nepříznivého stavu. Francouz Alégué tak v 75. minutě jen korigoval na finálních 1:3.

„První gól Boleslavi byl důležitý, tuším Hurtado (jablonecký obránce) tam blbě spadl a hra pokračovala. Jawo dával krásný centr na Kušeje, který to ‚uklidil‘. Bylo to brzo. Za chvíli druhá branka — skvělý vstup do utkání,“ rekapituluje Kováč. „V naší lize kromě Sparty nebo Slavie týmy zápasy těžko otáčejí. Vedení 1:0 mančaft úžasně povzbudí a napoví, kam se utkání bude ubírat,“ dodává.

Mimochodem, o druhý „zářez“ Boleslavi se ve 47. minutě postaral expardubický bek Dominik Kostka. Levou šibenici vymetl nádherným volejem ze 32 metrů, jejž nový kouč Boleslavských Marek Kulič neváhal označit za gól roku.

„Tím se klidně může stát, byl parádní,“ přisvědčuje Kováč. „Kosťa zůstal vzadu a nešel do standardky - my ho tu na ni měli. Opřel se do toho, sám pak byl překvapený, jak to dopadlo. Přejeme mu to,“ říká.

Jablonecký kouč Látal nasadil proti Boleslavi v základní sestavě hned šestici posil, nehrál třeba obvyklý kapitán Hübschman, který zůstal na lavičce. Vzhledem k tomu, jaké měla tahle konfrontace vyznění, zřejmě nyní poskládá trochu jinou jedenáctku.

„Těžko říct. V průběhu zápasu nastoupil Filip Souček, vypadal dobře. Uvidíme, zda se zapojí třeba stoper Martinec a jestli budou hrát na dva hroty s Chramem (Janem Chramostou), nebo na tři záložníky. Budeme na to reagovat. Ale hlavně se musíme dívat sami na sebe,“ zdůrazňuje Kováč.

Přesto si dobře uvědomuje, že zmíněný Chramosta, loni s patnácti brankami třetí nejlepší snajpr Fortuna ligy po slávistovi Jurečkovi (20) a brněnském Řezníčkovi (19), zasluhuje zvláštní pozornost. Vždyť to byl právě on, kdo ve druhém vzájemném klání uplynulého ročníku Pardubice těsně před koncem dokonale umlčel.

„Víme, že to je střelec. Hráči jako Chramosta jsou ve vápně ohromně nebezpeční. Jejich nabírání vzadu musí být výborné,“ burcuje Kováč.

Pokud jde o sestavu jeho celku, tentokrát už nebude mít tolik svázané ruce jako před Bohemians. Tam mohl zamýšlené tahouny Černého, Sychru a Darmovzala poslat na plac až jako náhradníky, protože jim po pobytu na marodce v závěru přípravy chyběly tréninky. Teď má variant mnohem víc.

Pardubický fotbalista Vojtěch Sychra se raduje z gólu v barážovém zápase v Příbrami.

„Kluci jsou s námi další týden v procesu. Jejich minutáž může být větší, rozhodneme se podle toho, jak se budou cítit,“ konstatuje Kováč. Ať už ale postaví do bitvy s Jabloncem kohokoli, bude každopádně chtít, aby hráči udrželi nasazení z minulého týdne.

„Uvidíme, co nám dovolí soupeř, ale body to chce bez debat. Hlavně když v prvním zápase máte několik šancí, a nakonec žádný nezískáte... Kluci jsou dostatečně inteligentní na to, aby věděli, že je nutné tenhle zápas urvat,“ velí trenér Kováč.