Vlasy na Grealishe, ale čísla chybí. Kováč káral Pikula: Musí proměňovat šance

V sobotním domácím duelu nejvyšší soutěže proti Bohemians 1905 (0:1) se Pikul nicméně pasoval do role výrazného tahouna pardubické ofenzivy. A zároveň vrchního spalovače šancí domácích.

Obrovskou možnost zahodil nejprve v 19. minutě, kdy se po rohovém kopu s míčem probil vápnem až k levé tyči. Střílel moc vysoko, a balon tak letěl i s přispěním konečků prstů brankáře Michala Reichla nad břevno. V 54. minutě mířil opět po nahrávce pardubického kapitána Hlavatého vedle tyčky.

„Bartosz vpředu vypadá dobře, ale okamžitě musí začít proměňovat šance. To je stejná chyba, jako když dostaneš gól ze standardky,“ komentoval kouč Kováč manévry agilního Pikula, jenž měl i další zajímavé akce.

Srovnání s inkasovaným gólem ze standardní situace trenér přitom nezvolil náhodně, právě takovým způsobem totiž Pražané víkendové úvodní kolo v Pardubicích již v páté minutě rozhodli.

Pardubický fotbalista Bartosz Pikul.

„Už v přípravě šel Pikul každý zápas sám na bránu,“ připomněl Kováč. „Na ty situace musí rychle reagovat, aby gól dal. S Bohemkou se zase dostal do velkých příležitostí. Z pravé na levou to měl složitější, ale na to se nehraje,“ pokračoval.

Ať chcete, nebo ne, u ofenzivních fotbalistů jsou klíčová čísla, tedy branky a asistence.

„A ta má Pikul zatím slabá. Je na čem pracovat, i když se jeví skvěle. Ale není to jen o něm. I Dony (Denis Donát) nebo Tíša (Emil Tischler) měli tutovky, musíme se v tom zlepšit. Je to ohromná škoda,“ mrzelo Kováče.