Zima je definitivně slávistou, smlouva do léta 2028. Konec posilování, řekl Tvrdík

Ač jde o jeden z největších přestupů směrem do české ligy, Slavia je v případě Zimy na svém.

Náklady na jeho pořízení v součtu s jeho příchodem z Olomouce v roce 2020 a nyní z FC Turín se přibližně vyrovnají částce, za kterou ho v létě 2021 do Itálie prodala.

David Zima narozen 8. listopadu 2023 Kariéra: Sigma Olomouc, Slavia (února 2000 až červen 2021), FC Turín (2021 až leden 2024), Slavia (leden 2024 až ?) Reprezentace: 19 startů. Debut: Estonsko - Česko 2:6 (24. března 2021) Účastník Eura 2021 (neodehrál ani minutu) Trofeje: vítěz Fortuna ligy 2020 a 2021, vítěz Mol Cupu 2021

Tehdy inkasovala podle specializovaného severu Transfermarkt 5,9 milionu eur, v přepočtu asi 147 milionů korun.

„O Davida jsme stáli od začátku přestupního období. Byl to on sám, kdo to rozhodl v náš prospěch, přestože na něj existovaly nabídky blížící se dvojnásobku naší transferové ceny. Vážím si toho, že dal přednost Slavii v konkurenci dalších pěti evropských klubů a navíc respektoval výši platového stropu klubu. Už jeho první transfer do Turína pokryl náklady obou jeho příchodů. Věřím, že pomůže Slavii k naplnění jejich sportovních ambicí a v budoucnu ho čeká velký přestup do klubu top evropské ligy. Za posledních pět let jsme prodali hráče za více než sto milionů euro, nyní čtyři miliony investujeme, ale jsme přesvědčen, že se nám to sportovně i finančně vrátí,“ prohlásil klubový šéf Jaroslav Tvrdík

Zima měl nabídku z druholigového německého Hamburku, který se s Turínem domluvil na ceně. Byla vyšší a pro italský klub výhodnější, než mohla nabídnout Slavia. Ale sám hráč projevil velké přání se vrátit do Prahy.

V úterý bylo všechno domluveno, během středy Zima absolvoval lékařskou prohlídku a doladily se detaily obchodu.

„Ze Slavie jsem nikdy úplně neodešel, protože jsem zůstal ve skupině hráčů na WhatsAppu. Chtěl jsem tam být, abych mohl být s hráči a realizačním týmem v kontaktu, abych věděl, co se v klubu děje. Chci realizačnímu týmu a panu Tvrdíkovi poděkovat za to, co pro mě udělali. Jsem připraven pro Slavii udělat maximum,“ prohlásil Zima.

„Získáváme hráče, který má velké evropské zkušenosti, obstál proti velkým klubům. Má devatenáct startů za národní tým, zná klub, systém, zná zdejší prostředí, přesně se hodí do herního pojetí, které praktikujeme. Máme hodně ofenzivní mužstvo, David patří k těm, kteří hodně myslí na defenzivu. Je silný v hlavičkových soubojích, je velice rychlý, má skvělou kilometráž. Získáváme prostě ve všech směrech hotového hráče, který má ve svém věku všechno před sebou, a jsme za to moc rádi,“ poznamenal Jindřich Trpišovský.

Zima je čtvrtou posilou v zimním přestupovém období. Reprezentační brankář Jindřich Staněk přišel z Plzně s ambicemi stát se jedničkou, ale do poloviny března bude chybět kvůli zranění. Ondřej Zmrzlý, levák z Olomouce, může hrát na kraji, levého stopera i ve středu pole. Senegalský mladík Malick Diouf je v devatenácti velkým talentem na pozici na levé straně hřiště.

„Příchodem Davida Zimy pro nás končí přestupní období A-týmu, jehož cílem bylo výrazné posílení kádru na rok 2024. Chceme naplno využít příležitosti ve všech třech soutěžích. Pokusit se o postup z osmifinále Evropské ligy, porvat se o titul a připravit se na boj o Ligu mistrů. Po dlouhé době jsme si také mohli dovolit neprodat žádného hráče základní sestavy, což je samo o sobě velkým posílením,“ prohlásil Tvrdík.