Jak Zima vyletěl do reprezentace. Životní rok? Doufám, že přijdou lepší, tvrdí

Celý on. Bezprostřední, trochu roztržitý a především upřímný.

Když před dvěma týdny seděl na tiskové konferenci po svém debutu v Evropské lize vedle trenéra Jindřicha Trpišovského, vystupoval jako mazák. „Tak já bych začal,“ vypálil suverénně pokaždé, když novináři položili stejnou otázku jemu i trenérovi.



„Být sebevědomý. To je to, co jsem se ve Slavii za poslední rok asi nejvíc naučil,“ říká Zima, jeden z nenápadných talentů současného českého fotbalu.

Minulý týden mu bylo teprve dvacet let a kdekomu by se ze změn, které prožil za posledních dvanáct měsíců, roztočila hlava.

Vždyť ještě loni v listopadu hrál v Sigmě za béčko třeba zápas třetí ligy v Otrokovicích – a před startem minulé sezony pro olomoucký Deník dokonce tvrdil: „Pro letošek je pro mě priorita maturita ve škole, pak se uvidí. Teď můžu jen překvapit.“

Což se přesně stalo.

Dlouhonohého obránce si všimli skauti Slavie, v lednu přišel do Prahy za třicet milionů korun a po prvním zápase v lize v červenobílém dresu tak trochu udiveně pravil: „Nejdřív jsem byl totálně zmatenej!“

„Však on je zmatenej furt, v jídelně i v posilovně, pořád se něčemu diví,“ reagoval tehdy pobaveně Trpišovský. „Ale jsem z něj nadšený.“

A rozhodně už není sám.

Během jara se Zima usadil v základní sestavě, získal mistrovský titul a úspěšně složil i maturitní zkoušku. Na podzim přibyly poháry, vytížení v jedenadvacítce a teď i seniorská reprezentace...

„Ale životním rokem bych to nenazýval. Já doufám, že tímhle to nekončí a že přijdou ještě lepší roky,“ zubil se, když se v pondělí připojil k národnímu týmu.

Ještě v pátek byl s mužstvem do jedenadvaceti let v Řecku, pomohl k důležitému vítězství, které mladíky přiblížilo na malé Euro. „No a v neděli ráno jsem vstal, udělal jsem si snídani a zrovna mi volal asistent ze Slavie, pan Houštecký, že jsem donominovaný do reprezentace.“

Zima narychlo nahradil Davida Hovorku, spoluhráče ze Slavie, který si v tréninku poranil koleno. Debutovat by mohl ve středečním utkání Ligy národů se Slovenskem.

„Je to pro mě skvělá zkušenost, zároveň i výzva, popasovat se s nejlepšími hráči nejen v Česku, ale i na světě,“ vyprávěl Zima, olomoucký odchovanec a do jisté míry i pokračovatel tradice.

Vždyť v národním týmu už řada stoperů z líhně Sigmy prorazila: Ujfaluši, Rozehnal, Hubník, Kováč, Kalas... „Vím o nich,“ kývl Zima. Bude úspěšný podobně jako oni?

Jeho otec je bývalý extraligový hokejista. Aleš Zima má titul se Vsetínem, hrál i za Třinec, Havířov, Zlín či Karlovy Vary a zažil i exotická angažmá ve Walesu či v Koreji. Není vyloučené, že bude příští rok fandit svému synovi třeba i na mistrovství Evropy dospělých.

„Co bude na jaře, nechávám otevřené,“ říká sám hráč.

Ve Slavii se už zkušeným parťákům Kúdelovi s Hovorkou vyrovnal a v národním týmu cesta do základní sestavy také nemusí být neprůchozí. Naopak.



Trenér Šilhavý sice rád spoléhá na osvědčená jména, jenže stoper Čelůstka, lídr obrany, má během podzimu opakovaně zdravotní problémy, Brabcova forma je kolísavá, to samé lze v reprezentaci říci o Kalasovi. Fit nejsou ani zmínění dva slávisté, Kúdela s Hovorkou, tak proč by si nebojácný zelenáč Zima nemohl říct o jejich místo i na mezinárodní scéně?

„Chceme Davida aspoň poznat, aby měl před případnými dalšími srazy náskok,“ zdůvodnil Šilhavý, proč vytáhlého blonďáka vybral.

Také z toho lze vyčíst, že se Zimou se do budoucna počítá. I na šampionát?