Nejdřív jsem byl totálně zmatenej, přiznal Zima. Kouče debutanti nadchli

Nebo když se po triumfu nad Opavou (2:0) začal rozplývat nad báječnou kulisou v Edenu.

„Fanoušci jsou tady fakt skvělí ty jo. Takovou atmosféru jsme v Olomouci téměř nezažili,“ pustil se do srovnání s bývalým působištěm. „To bylo vždycky jenom na Slavii a na Spartu,“ přemítal. „Možná na Plzeň... A vlastně ještě teda na Baník,“ rozesmál se a v dobrém rozmaru v interview pokračoval.

A jak třeba prožíval týden po nečekané porážce na Bohemians?



„Po té vítězné vlně to bylo složité. I když my v Olomouci jsme to tedy mívali docela často, to tady asi moc nebývalo,“ pousmál se nesměle. „Důležité je, že jsme tenhle klíčový moment zvládli, že se vyhrálo a bude snad zase pohoda.“



Zima působil, že si z ničeho velkou hlavu nedělá. Mladý fotbalista, který do Slavie v dorazil během přípravy na jaro na hostování s opcí, přitom v Edenu debutoval na novém postu.

„Upřímně jsem menší nervozitu cítil, ale během deseti minut to opadlo,“ líčil stoper své dojmy ze středu zálohy. „Měl jsem od trenérů jako domácí úkol videa s Tomášem Součkem, sledoval jsem je po večerech.“



Vedl si velmi dobře, když tedy pomineme „totálně zmatených“ dvacet minut v úvodu. Když o Zimově sebereflexi slyšel trenér Jindřich Trpišovský, upřímně ho to pobavilo.

„On je zmatenej furt, v jídelně i v posilovně, pořád se něčemu diví,“ popisoval svého nového svěřence. „Ale jsem z něj nadšený.“



„Na to, že tu je asi tři neděle, je lepší, než jsem si myslel. Je strašně užitečný. Nechci se nechat unést prvním výkonem, ale zvládnul to skvěle. Lidi si na něj budou muset zvyknout, je pohybově trošku atypický, podobně jako Tomáš Souček. V první půli měl naběháno o 1 100 metrů víc než ostatní, proto taky na konci dostal křeče do celého těla,“ konstatoval s úsměvem kouč Slavie.



Do prvního domácího zápasu jara nasadil ještě jednoho debutanta, středního obránce Mohameda Tijaniho, jehož si Slavia zapůjčila z Jihlavy.

„Dali jsme ho tam kvůli jeho přirozenému sebevědomí, klidu na míči, dobré schopnosti komunikovat. Snaží se řídit obranu. Je docela přesný v rozehrávce, používá obě nohy, pomohl nám i v soubojích. Samozřejmě tam jsou nedostatky, ale je tu čtrnáct dní, hraje novou soutěž... Chce to čas,“ uvedl Trpišovský.

K oběma nováčkům dodal: „Zahráli velice dobře, ale je před nimi i před námi strašně moc práce.“

Slávistický trenér ještě neskrýval nadšení z útočníka Petara Musy, kterého si klub proti původním plánům v lednu nakonec stáhl z hostování v Liberci. Jedenadvacetiletý chorvatský střelec se před vlastními fanoušky uvedl gólem na 1:0.

„To je pro něj moc důležité,“ řekl Trpišovský

„Ve své kariéře jsem ještě netrénoval hráče, který je v tomhle věku schopný takhle zakončovat. Levá, pravá, po centru, hlavou, zpoza vápna... Může z něj vyrůst útočník světových parametrů, ale musí toho ještě dost zlepšit: třeba sílu, výdrž. Potencál má neuvěřitelný.“