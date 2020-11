12:00

Za poslední rok si prožil to, co spousta jiných teenagerů. Maturita. Řidičák. Úspěšné přijímačky na vysokou. Osamostatnění. K tomu David Zima přidal zážitky, o kterých vrstevníci mohou leda snít. Oslavil fotbalový titul, zahrál si o Ligu mistrů, zazářil v ­Evropské lize, bleskově poskočil z ­třetiligové rezervy Olomouce až do reprezentačního áčka.