Dvacetiletý stoper Zima letí do Turína. Na čtyři roky. Za 150 milionů

„Kluby jsou na přestupu domluvené,“ v rychlosti potvrdil hráčův manažer Pavel Paska, majitel agentury ISM.

Zima podle informací iDNES.cz už večer odletí do Itálie. Čekají ho lékařské testy a po nich podpis čtyřleté smlouvy.



Přestupní částka? Podle všeho 150 milionů korun bez bonusů. Slavia ho v lednu 2020 kupovala za třicet milionů.



Ustojí takový skok mladý obránce? Italská liga je po taktické stránce naprostá špička. Ale když se Zima dokázal z třetiligové rezervy Olomouce během jediného roku vyškrábat až do národního týmu, proč by nezvládl také štaci v Turíně.



Italský klub se v minulé sezoně těsně zachránili v Serii A, tu aktuální zahájil dvěma porážkami 1:2. I proto si bere snaživého pomocníka ze Slavie.

Zima za Slavii naposledy nastoupil v neděli v Karviné, když střídal zraněného Ondřeje Kúdelu. Trenéři už s ním přitom příliš nepočítali.

„V průběhu dne to vypadalo, že odejde a odpojí se od nás, ale nakonec jsme se dozvěděli, že s ním můžeme počítat. Nevím, co je teď nového, co se kolem něj změnilo,“ líčil Jindřich Trpišovský po remíze 3:3.



Teď už je jasné, že pokud Zima v Itálii projde prohlídkou, šlo o jeho poslední vystoupení v červenobílém dresu. Od přestupu z Olomouce působil jako úkaz, nečekaně brzy se prosadil do základní sestavy a už v ní po boku Ondřeje Kúdely zůstal.

Pomohl ke dvěma titulům, ukázal se v evropských pohárech – vymazal třeba Jamieho Vardyho z Leicesteru – a jel i na Euro 2021, byť tam si nezahrál ani minutu.