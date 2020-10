Zima jako mazák: Neskutečně jsem si to užil. Musíme postoupit, zvládneme to

Ve čtvrtek spolehlivým výkonem pomohl k vítězství 1:0 nad Leverkusenem, že až za týden oslaví dvacáté narozeniny, to byste nepoznali. Na hřišti působí jako mazák, takže premiéru v základní sestavě v Evropské lize zvládl s přehledem.



„Vítězství je důležité, nicméně průběh byl docela složitý,“ říkal, když si na začátku tiskovky vzal slovo.



Co bylo nejnáročnější?

Měli jsme problém s tím, že jsme hráli do plných. To nám nesedí, moc to neumíme. Chválabohu jsme to zvládli, máme tři body. A to je to nejdůležitější.

Mohl jste dokonce skórovat, měl jste jednu z největších slávistických šancí.

Měl jsem dokonce dvě! V první situaci mi to stoper zblokoval, přitom bych řekl, že jsem trefil balon na svoje poměry až moc dobře (smích). Ale bohužel jen do jeho nohy. V druhém případě jsem to trefil doprostřed, to se dalo vyřešit určitě lépe.

Zatrnulo vám, když Stanciu po hodině hry neproměnil penaltu?

Je jasné, že zahozená penalta s týmem zacvičí. Ale důležité bylo, že jsem z nás pořád cítil stejnou mentalitu, hnali jsme se dál za gólem. Na tom se nic nezměnilo a nakonec jsme se dočkali.

Moc jste toho ještě neodehrál, je vítězství nad Leverkusenem zatím nejdůležitější v kariéře?

Ano, já to tak beru, na klubové scéně určitě. Užil jsem si to neskutečně a doufám, že to nebude poslední vítězství v Evropě, které zažiju. Doufám, že vyhrajeme i v Nice. Musíme postoupit ze skupiny, tak doufám, že to zvládneme.