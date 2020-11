Šilhavý: Chceme vyhrát a postoupit mezi elitu, konfrontovat se s nejlepšími

Národní tým vedle vlastního vítězství ve federálním derby musí spoléhat na to, že vedoucí Skotsko nevyhraje v Izraeli.

„Musíme vyhrát a čekat, nemůžeme spekulovat. Jiná varianta neexistuje,“ ví Šilhavý.



Jak lukrativní by pro vás byl postup mezi elitu, co je na něm podle vás nejpřínosnější?

V první řadě všichni hrajeme o výhru. Jestli přinese vítězství a postup, bylo by to skvělé. Pomýšlet bychom na postup měli, chceme se konfrontovat s těmi nejlepšími. Tím pádem každý z nás poroste. Myslím, že i pro diváky by to bylo skvělé.

Navíc kdyby se v nejvyšší lize povedlo vyhrát skupinu, existuje slibná šance na baráž o MS 2022. Do té jdou dva nejlepší vítězové skupin, kterým se nepovede kvalifikace.

Nezlobte se, ale na to jsem vůbec nepomyslel. Musíme udělat vítězný krok, počkat na Izraelce a pak se můžeme bavit, co to přinese za benefity.



Tak tedy k duelu se Slovenskem. Všechna tři utkání jste vyhrál, máte na něj nějaký recept? Jak vás tato statistika těší?

Především to není jenom o mně... Vždy, když jsme do derby vstupovali, bylo to cítit z obou stran. V těch zápasech jsme byli šťastnější, v některých i lepší. Třeba v tom posledním jsme je přehráli, ačkoli byly trochu kombinované sestavy...

Česko - Slovensko Ve středu od 20.45 hodin online

To ještě Slováky vedl Pavel Hapal, o měsíc později byl odvolán. Volali jste si?

Jsme kamarádi, mrzelo mě, že musel skončit. Jsem přesvědčen, že by postup z baráže na Euro zvládl také. Ale takový už je úděl nás trenérů. Popřál jsem mu hodně štěstí a věřím, že brzy získá třeba ještě zajímavější angažmá.

Neptal jste se ho na nějaké rady, tipy?

To jsem nezkoušel. Poté, co byl odejit, jsme spolu mluvili jen krátce.



Co bude potřeba k tomu, abyste stoprocentní bilanci proti Slovensku prodloužil?

Chceme se prezentovat opět aktivní hrou, vysokým napadáním, znepříjemnit rozehrávku, těžit z případných zisků míče. Určitě tam budeme muset dát navíc nasazení, důslednost v obraně - podobně jako s duelu Izraelem. Kluci zvládli druhý poločas, byť nebyl líbivý, ale byli jsme si vědomi, o co nám jde. Podobně se musíme chovat proti Slovákům. A lépe naložit s možnostmi, jaké jsme proti Izraeli měli.



Už víte, v jakém složení na Slováky vyrukujete?

Máme ještě trénink, po něm se definitivně rozhodneme. Máme skoro jasno, ale nechci říkat, že už stoprocentně.

Nezvažujete do základní sestavy vrátit Bořka Dočkala, jemuž se nejen minulý zápas se Slováky vydařil? Dal gól, byl i u předchozích výher.

Zápas na Slovensku máme v živé paměti, byl z naší strany velice povedený. Přemýšlíme, jak to postavíme, nejsme rozhodnutí úplně, ale Bořek tam samozřejmě mezi možnými variantami figuruje.



Duelem se Slovenskem vyvrcholí druhý ročník Ligy národů. Jak ji zatím hodnotíte?

Podle mě je určitě přínosná, rozhodně víc, než když hrajete přípravu. Tam není stimul v podobě bodů, hodně se v těch zápasech střídalo, bylo to takové roztrhané... Proti tomu teď se Slováky to má skvělou zápletku. Kdo s koho. My hrajeme o první místo, oni o udržení. Kdyby to byla jen příprava, tak zajímavá není.