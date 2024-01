Stoper Zima se vrací do Slavie. Ta za něj zaplatí více než sto milionů

Zima přestoupil v létě 2021 do italského Turína, kde ale neměl v poslední době dostatečné herní vytížení. I kvůli zranění nastoupil do pouhých šesti utkání, ve kterých odehrál něco málo přes dvě stě minut.

Přestupem do Slavie si slibuje, že se před nadcházejícím evropským šampionátem dostane do formy. S informací jako první přišel italský novinář Gianluca Di Marzio. Z jeho očekáváného přesunu do Hamburku tak nakonec sešlo.

Zima je odchovancem Sigmy Olomouc, ze které ho Slavia získala na hostování s opcí v únoru 2020, v létě pak přestoupil natrvalo. Za rok a půl byl u dvou ligových titulů i výhry v domácím poháru.

Do Turína odešel za částku okolo šesti milionů eur (zhruba 170 milionů korun), dvě třetiny z této sumy teď Slavie zřejmě pošle do Itálie zpět. Zima měl slevit ze svých platových požadavků, aby se vešel do klubovéhu stropu.

Pro Slavii se jedná o jeden z nejdražších přestupů v historii, za podobnou částku jako Zima přišel v červenci 2019 záložník Nicolae Stanciu.