Káva, kérky, Italky? No! Zima o Turíně, zranění a plánech na trenérskou licenci

Příprava v Itálii jsou galeje?

To jsou. Tohle je teprve začátek. Bude to ještě horší. Čeká nás soustředění v horách, od Trenta 45 minut jízdy. Cítím se dobře, ale důležité bude, abych to přežil bez zranění úplně celé. Pak už bude všechno v pohodě.

Máte do fotbalu po marodění s kolenem extra chuť?

Neřekl bych extra chuť do fotbalu, ale do práce. Fotbal není jen fotbal, ale také fyzická připravenost. Nějaký čas zabere, než budou svaly takové, jaké bych potřeboval, aby koleno bylo pod větší ochranou, stabilnější. Je to hodně práce, cvičení a běh na dlouhou trať.

Snaží se trenéři upravit ještě váš běžecký styl, při kterém jste trošku shrbený, i když rychlý?

Záleží, jak je člověk unavený. Když bolí záda, tak jsem víc nahrbený, když ne, tak narovnaný. Jako kluk jsem neměl atletickou průpravu, jen v rámci fotbalu.