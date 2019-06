Budějovický kouč Horejš: Staněk je pro nás důležitý. Snad zůstane

Už dnes pro svěřence Davida Horejše začíná její další fáze. Odjíždějí na týdenní soustředění do Frymburku a vzít by s sebou měli nové tváře. Jedním z nich je záložník Jiří Kulhánek ze Sparty Praha a přijít by měla ještě jedna posila do útoku, kterou klub do včerejšího večera nezveřejnil.„Budeme trénovat každý den dvoufázově kromě středy, kdy nás čeká zápas se Slavií Praha,“ říká hlavní kouč Dynama David Horejš.



Pojďme ještě k utkání s Vlašimí. Jak jste spokojený s výhrou 3:1?

Ale jo. Jsme rádi, že jsme i v přípravě vyhráli. Tenhle týden jsme hodně trénovali. Na některých klukách bylo vidět, že toho měli plné zuby. V prvním poločase jsme mohli vytěžit víc, ale ve finální fázi nám chyběla větší kvalita. Řešení situací bylo zbytečně ukvapené. Druhý poločas jsme hráli s chutí. Měli jsme šance, dali góly. Jsem spokojen s výsledkem a v některých fázích i se hrou.

Neviděl jsem v utkání Tomáše Froňka. Testování skončilo?

Ano. Tomáš Froněk měl i nějaké zdravotní problémy a ukončili jsme to, abychom to nějak nenatahovali. Do konce týdne nás doplní ještě jeden hráč a přišel už Jiří Kulhánek. Konkurence tady začíná být a on by se do toho asi nevešel.

A co další z testovaných hráčů Karsten Ayong?

Musíme se rozhodnout a s trenéry to budeme ještě probírat. Uvidíme, jestli s námi ještě pojede na soustředění, a potom se rozhodneme.

V posledních dvou zápasech nehrál stoper Havel...

Bohužel. Všichni pevně věříme, že se dá co nejdříve do kupy, ale může to být složitější, protože je u něj podezření na klíšťovou encefalitidu. Doufám, že se to nepotvrdí. Byla by to škoda pro něj i pro nás všechny.

V obraně se dobře jeví dorostenec Maksym Talovierov. Jak si vede podle vás?

Chytá šanci tak, jak ji má mladý hráč chytat. Nekouká doleva, doprava a maká. Jsou tam chybičky, je to mladý kluk, ale v zápasech vypadá velice dobře.

V pondělí začínáte soustředění. Jaký máte program?

Ráno budeme trénovat v Budějovicích, pak přejedeme do Frymburku a odpoledne už budeme trénovat tam. Chceme se tam věnovat herním věcem, které bychom chtěli doladit. Každý den budeme trénovat dvoufázově.

Budějovický brankář Jindřich Staněk ulovil místo míče hlavu ústeckého útočníka Lukáše Matějky

Pojede s vámi i Tomáš Sivok?

Stoprocentně. Ten týden, co s náma trénuje, je skvělý. Pro naše mladé kluky je plus. A je to plus i pro nás trenéry, se s ním o fotbale bavíme.

Jak se vám zamlouval v prvním poločase proti Vlašimi jeho výkon?

Hrál velice dobře na to, že dlouhou dobu nenastupoval. On sám nevěděl, jestli do toho půjde. Chtěl počkat, ale ta jeho zkušenost je znát. Podrží, rozehraje a s jeho výkonem panuje z mojí strany maximální spokojenost. Jeho výkony určitě půjdou nahoru a znovu zopakuji to, co jsem říkal už několikrát, že bych si přál, aby tady zůstal.

Když se ohlédnete za prvními dvěma týdny přípravy, jak jste spokojený?

Musím říct, že všechno jde podle plánu. Až na onemocnění Lukáše Havla se nám vyhýbají zranění, což je dobře. Tenhle týden jsme hodně trénovali, takže na některých byla znát únava.

V poslední době se objevila informace, že o brankáře Staňka má zájem Slavia Praha. Co vy na to?

Nějaká nabídka je. Nechávám tomu volný průběh. Já si přeju, aby zůstal, protože pro naši hru je velice důležitý, ale je to spíš otázka na vedení.